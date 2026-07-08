افتتاح مركز «سباركس» للابتكار في «إكسبو دبي»

افتُتح في مدينة إكسبو دبي، مركز «سباركس» للابتكار، الذي يركز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع تطوير الحلول والمنتجات، وتعزيز الابتكار المشترك، بما يدعم توجهات دولة الإمارات في الاقتصاد الجديد والابتكار واستقطاب الاستثمارات النوعية.

وأعلنت «نستله» افتتاح مركز «سباركس» للابتكار في مقرها الرئيسي الجديد بمدينة إكسبو دبي، بحضور وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والرئيس التنفيذي لسلطة «مدينة إكسبو دبي»، ريم الهاشمي، ووزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، والمدير التنفيذي لسلطة «مدينة إكسبو دبي»، نجيب محمد العلي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«نستله في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، ياسر عبدالملك، إلى جانب عدد من القيادات من مدينة إكسبو دبي و«نستله».

وقالت ريم الهاشمي، إن «التعاون والابتكار هما جوهر صناعة المستقبل الذي تضع فيه الشركات والحكومات الإنسان على رأس أولوياتها وفي صميم منتجاتها وخدماتها»، معربة عن الفخر برؤية منظومة الابتكار في مدينة إكسبو دبي تنمو مع إضافة مركز «سباركس» للابتكار واعتزازها بنستله شريكاً إستراتيجياً في مجمع ابتكارات الاستدامة الأول في دولة الإمارات.

من جانبه قال عبدالله بن طوق المري، إن «دولة الإمارات تواصل بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تطوير نموذج اقتصادي متكامل قائم على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص العالمي، بما يسهم في دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال»، مشيرا إلى أن تمكين بيئة الابتكار وتوظيف التقنيات المتقدمة يمثلان ركيزة أساسية في تطوير قطاعات الاقتصاد الجديد، ورفع كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد، بما يُعزز جاهزية الاقتصاد الوطني لمواكبة التحولات العالمية.

وأضاف أن «احتضان دولة الإمارات لمراكز الابتكار والاستدامة والصناعات المتقدمة التابعة للشركات العالمية، يعكس الثقة المتنامية في البيئة الاقتصادية للدولة، وما توفره من بنية تحتية متقدمة وتشريعات مرنة ومنظومة أعمال تنافسية، ويؤكد أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محوراً رئيسياً في تطوير الصناعات الحيوية، وتعزيز القيمة المضافة، ودعم استدامة النمو الاقتصادي».

ويقوم مركز «سباركس» على مبدأ التعاون المشترك؛ حيث يجمع الشركات الناشئة والجامعات وشركاء التكنولوجيا والجهات الحكومية للعمل على تطوير حلول تعكس احتياجات المستهلكين، معتمداً على الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات المتقدمة إلى جانب الفهم المباشر لاحتياجات الأسواق.