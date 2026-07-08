تخريج 10 كوادر إماراتية من برنامج «سند»

احتفت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ومجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» بتخريج 10 كوادر إماراتية من برنامج «سند»، الذي يهدف إلى تطوير الجيل المقبل من المتخصصين الإماراتيين في المجال الأمني، وإعدادهم للعمل ضمن البيئات التشغيلية والتنظيمية والبحرية والأمنية الدولية.

وضمت الدفعة المتخرجة خمسة موظفين من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وخمسة موظفين من «دي بي ورلد»، حيث استوفى جميع المشاركين متطلبات البرنامج بنجاح، محققين نسبة إتمام بلغت 100%، طوال رحلة التدريب والتطوير المهني التي امتدت 18 شهراً.

وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عبدالله بن دميثان: «يُمثّل إعداد الكفاءات الإماراتية لحماية البنية التحتية الحيوية للدولة أولوية استراتيجية، ويُجسّد برنامج (سند) استثماراً مهماً في تطوير قدرات وطنية متخصصة، تسهم في تعزيز مرونة وأمن واستمرارية منظومة الموانئ والتجارة والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات».

وتابع: «نحتفي اليوم بإنجازات هذه الكفاءات الإماراتية، التي أظهرت الانضباط والمهنية، والقدرة على التكيّف طوال فترة البرنامج، وتمكنت من استكمال متطلباته المكثّفة بنجاح».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عيسى كاظم: «تعكس شراكتنا في برنامج (سند) أهمية تكامل جهود المؤسسات الوطنية والجهات الأكاديمية والأمنية لإعداد كوادر إماراتية تمتلك فهماً شاملاً لطبيعة العمل في الموانئ والمحطات والخدمات اللوجستية».