دبي تعتمد «VDX» كأول مهبط عمودي تجاري للطائرات الكهربائية عالمياً

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، وشركة «سكاي بورتس إنفراستركتشر»، عن حصول مهبط «VDX»، أول مهبط عمودي تجاري في العالم مصمم خصيصاً لهذا الغرض، على الاعتماد التنظيمي لعمليات الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي «eVTOL».

وتم تسجيل المنشأة رسمياً باسم «VDX» ضمن عملية الاعتماد التي أجرتها الهيئة العامة للطيران المدني، لتصبح أول مهبط عمودي تجاري مصمم خصيصاً لهذا النوع من العمليات في العالم يحصل على اعتماد تنظيمي، بما يمهد الطريق لبدء خدمات التاكسي الجوي التجارية في دبي مستقبلاً.

وسيشكل «VDX» المهبط الأول والرئيس ضمن شبكة التاكسي الجوي المخطط لها في دبي، فيما يجري حالياً تطوير ثلاثة مهابط إضافية، وتتولى شركة «سكاي بورتس» تطوير الشبكة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وجاء منح الاعتماد بعد استكمال الهيئة العامة للطيران المدني تقييماً شاملاً شمل البنية التحتية للمهبط، وخصائصه المادية والفنية، والإجراءات التشغيلية، وترتيبات إدارة السلامة، والاستعداد لحالات الطوارئ، ومدى الامتثال للمتطلبات التنظيمية المنطبقة.

ويعزز هذا الإنجاز التاريخي مكانة دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجالات الطيران والابتكار والتنقل الجوي المتقدم، ويعكس قدرتها على تحويل الرؤى الوطنية الطموحة إلى بنية تحتية آمنة ومنظمة وجاهزة للمستقبل.

كما يسهم الاعتماد في دعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وأجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تعزيز الابتكار، واستقطاب الاستثمارات، ودعم التنويع الاقتصادي، وتمكين حلول التنقل المستدام.

وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن «اعتماد أول مهبط عمودي تجاري في العالم مصمم خصيصاً لهذا النوع من العمليات يمثل إنجازاً تاريخياً لدولة الإمارات ومحطة فارقة في مستقبل الطيران، ويعكس هذا الإنجاز رؤية قيادتنا الرشيدة، ونضج منظومتنا التنظيمية، وقدراتنا الوطنية على تمكين الابتكار مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة».

وأضاف المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس عقيل الزرعوني، أن «اعتماد مهبط (VDX) يمثل أكثر من مجرد الموافقة على منشأة طيران جديدة، فهو يؤكد قدرة دولة الإمارات على وضع إطار تنظيمي متين لتقنيات الطيران الناشئة، مع المحافظة على أعلى مستويات السلامة والرقابة التنظيمية».

ويضم مهبط «VDX» منطقتين مخصصتين للإقلاع والهبوط، وبنية تحتية للشحن السريع للطائرات الكهربائية، ومرافق متطورة لاستيعاب حركة المسافرين، وتتكون المنشأة من أربعة طوابق تمتد على مساحة تقارب 3100 متر مربع، وقد صممت لاستيعاب ما يصل إلى 170 ألف مسافر سنوياً عند بدء العمليات التجارية.