«إمباور» تفوز بجائزتين ذهبيتين عالميتين

فازت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، بجائزتين ذهبيتين عالميتين عن فئتَي «إجمالي عدد المباني المتعاقد عليها»، و«إجمالي المساحة المتعاقد عليها» لخدمات تبريد المناطق خارج أميركا الشمالية، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق، الذي استضافته العاصمة الكندية أوتاوا، وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار: «يُمثّل الفوز بهاتين الجائزتين العالميتين للمرة الـ12 محطة جديدة في مسيرة (إمباور)، ويؤكد المكانة الريادية التي رسختها المؤسسة على الساحة الدولية في قطاع تبريد المناطق، ويعكس هذا التكريم الثقة العالمية بنموذج أعمالنا، وكفاءة عملياتنا، وقدرتنا على تقديم حلول تبريد مستدامة ومبتكرة».