«مجموعة دوبيزل» تستثمر في «تاكيم» لضمان الإيجارات

أعلنت «مجموعة دوبيزل»، منصة الإعلانات المبوبة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط، عن استثمار استراتيجي في منصة «تاكيم» الإماراتية (Takeem) المتخصصة في حلول حماية وضمان الإيجارات، بالتزامن مع إبرام شراكة حصرية تجعل منصتَي «بيوت» و«دوبيزل»، القناتين الحصريتين لتقديم خدمات المنصة، في خطوة تعكس توجه المجموعة نحو توسيع استثماراتها في التكنولوجيا العقارية، وتعزيز كفاءة منظومة التأجير في الإمارات، وجاء الاستثمار عبر «Dubizzle Group Ventures»، الذراع الاستثمارية للمراحل المبكرة التابعة لـ«مجموعة دوبيزل»، والتي تركز على الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفاد بيان، أمس، بأن هذا الاستثمار يمثل امتداداً لاستراتيجية المجموعة الرامية إلى بناء منظومة عقارية رقمية متكاملة تغطي مختلف مراحل رحلة التأجير، من البحث عن العقار وحتى الدفع وحماية العوائد الإيجارية، وذلك بعد استثمارها أخيراً في منصة «تيرن» (Tern) المتخصصة في حلول مدفوعات الإيجار.

وبحسب البيان، توفر «تاكيم» أول حل متكامل لضمان الإيجارات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتيح للملاك حماية دخلهم الإيجاري في حالات تعثر المستأجرين في السداد، إضافة إلى تغطية تكاليف الصيانة الطارئة، مع دعم حلول السداد الشهري عبر الخصم المباشر الرقمي، بما يسهم في تعزيز استقرار العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين والوسطاء ومديري العقارات. وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة دوبيزل» في الإمارات، حيدر علي خان: «يمثل ضمان الإيجارات أحد أبرز الاحتياجات المتنامية في سوق التأجير، ومع تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية أصبح من الضروري توفير أدوات تعزز الثقة وتحد من المخاطر لجميع الأطراف». ومن جانبه، قال الشريك المؤسس لمنصة «تاكيم»، راكيش مافاث: «يمثل انضمام (مجموعة دوبيزل) كشريك ومستثمر محطة استراتيجية في مسيرة الشركة، إذ يتيح لنا توسيع نطاق حلول ضمان الإيجارات والوصول إلى قاعدة أوسع من الملاك والوسطاء عبر منصتي (بيوت) و(دوبيزل)».