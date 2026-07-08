«موانئ دبي» تستحوذ على سفينة الحاويات «دي بي ورلد إندوس»

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، من خلال قطاع الخدمات البحرية التابع لها، توسيع نطاق أسطولها البحري، باستحواذها على سفينة الحاويات «دي بي ورلد إندوس»، التي تتجاوز سعتها 2500 حاوية نمطية قياس 20 قدماً، والمخصصة لدعم حركة التجارة الساحلية المحلية في الهند.

ويُمثّّل انضمام سفينة «دي بي ورلد إندوس»، وفق بيان صحافي، صدر أمس، إضافةً نوعيةً تُسهم في تعزيز قدرات قطاع «Shipping Solutions» في مجال الشحن الساحلي داخل الهند، بما يرفع كفاءة خدمات نقل البضائع بين أبرز الموانئ الهندية، ويوفر حلولاً أكثر موثوقية وكفاءة واستدامة، كما تُسهم السفينة في تخفيف الضغط على شبكات النقل البري، عبر تعزيز وسيلة شحن البضائع بحراً.

وتغطي شبكة الشحن الساحلي التابعة لقطاع «Shipping Solutions» حالياً 14 ميناء في الهند، مدعومة بأسطول مخصص يضم 10 سفن، بينما تجاوز حجم مناولتها خلال عام 2025 أكثر من 473 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً.

وشكّل رسو السفينة للمرة الأولى في محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي، التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، خطوةً جديدة تعكس التزام المجموعة بتعزيز الترابط التجاري العالمي، من خلال التكامل المتواصل بين عمليات الموانئ والخدمات البحرية عبر شبكتها العالمية المتكاملة.

وقال المدير التنفيذي للعمليات العالمية لقطاع الخدمات البحرية في مجموعة «دي بي ورلد»، غانيش راج، إن الاستحواذ على سفينة «دي بي ورلد إندوس» التي ترفع العلم الهندي يؤكد التزام المجموعة بدعم منظومة النقل البحري المحلي، وتعزيز الترابط بين الموانئ والأسواق، وتقديم خدمات بحرية موثوقة وعالية الكفاءة، تُسهم في ربط الشركات بالفرص التجارية في مختلف أنحاء الهند.

وستُسهم سفينة «دي بي ورلد إندوس» في تسهيل نقل الحاويات على امتداد السواحل الهندية بشكل حيوي، ما يوفر للمتعاملين بديلاً فاعلاً للنقل البري لمسافات طويلة.