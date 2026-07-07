«دبي للاقتصاد الرقمي» تختتم مشاركتها في «جيتكس للذكاء الاصطناعي» ببرلين

اختتمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، مشاركتها الناجحة في معرض «جيتكس للذكاء الاصطناعي» في أوروبا 2026 الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين.

واستعرضت الغرفة في جناحها بالمعرض أمام 287 شركة أوروبية ناشئة وسريعة النمو الفرص الواعدة والمقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى ميزات منظومة الاقتصاد الرقمي في دبي، وكيفية التوسع في الإمارة ضمن كافة القطاعات الرقمية.

كما اجتمعت الغرفة مع 20 من شركاء منظومة الاقتصاد الرقمي بمن فيهم مسرعات وشركات رأس مال مخاطر للتعريف بالفرص في قطاعات الاقتصاد الرقمي.

وتعرف زوار جناح الغرفة خلال معرض «جيتكس للذكاء الاصطناعي» في أوروبا 2026 على المقومات المتكاملة التي تتمتع بها دبي كمركز عالمي رائد للشركات ورواد الأعمال المتخصصين في القطاعات الرقمية.

وقال نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سعيد القرقاوي: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا من خلال تطوير منظومة أعمال متقدمة تدعم نمو الشركات التكنولوجية، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات والمواهب. ونلتزم بتعزيز المقومات التنافسية التي تجعل من دبي الوجهة المفضلة للشركات العالمية، بما يدعم نمو الأعمال ويرسخ مكانة الإمارة بوصفها مركزاً دولياً لتطوير حلول المستقبل».

وضم جناح غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ضمن الحدث مساحة مخصصة لبرنامج «انطلق في دبي» بالتعاون مع واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المُتخصّصة بالمعرفة والابتكار، والمُنضوية تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، ويشكل البرنامج منصة موحدة لإنجاز خدمات الأعمال وتقديم خدمات الدعم المتكامل للمستثمرين ورواد الأعمال لتأسيس وتوسعة أعمالهم في دبي.

واستضافت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في جناحها أيضاً عدداً من الشركات الناشئة سريعة النمو العاملة في دبي والتي تشكّل نموذجاً للفرص التي تزخر بها الإمارة لتأسيس وتنمية المشاريع الرقمية المبتكرة.