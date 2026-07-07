«أدنوك» توقّع اتفاقية مع «إنبكس» اليابانية لتوريد الغاز المسال لمدة 15 عاماً

أعلنت «أدنوك» اليوم عن توقيع اتفاقية بيع وشراء لمدة 15 عاماً مع شركة «إنبيكس كوربوريشن - إنبكس»، أكبر شركة يابانية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، لتوريد مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس.

وتم الإعلان عن الاتفاقية خلال زيارة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، الدكتور سلطان أحمد الجابر، إلى اليابان، حيث يترأس وفداً من «أدنوك» لعقد عدد من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين وقيادات قطاع الأعمال الياباني، بهدف تعزيز الشراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة بين دولة الإمارات واليابان، والبناء على ستة عقود من التعاون القائم على الثقة.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة بالإنابة في «أدنوك»، رئيس مجلس إدارة شركة الرويس للغاز الطبيعي المسال، ناصر المهيري، إن «اتفاقية البيع والشراء مع (إنبكس) تُعد أول اتفاقية طويلة الأمد للغاز الطبيعي المسال بعد إطلاق منصة التسويق والتداول العالمية المتكاملة للغاز الطبيعي المسال التي أسستها كل من (أدنوك) و(XRG ) مؤخراً، بما يؤكد على الجهود المبذولة لتوفير المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز المرونة التجارية للعملاء».

وأوضح أن الاتفاقية تستند إلى شراكة «أدنوك» الممتدة لعقود مع اليابان في مجال الطاقة، وتساهم في تسريع تسويق إنتاج مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، وتؤكد ثقة السوق في المشروع.

وأضاف أنه مع استهداف «أدنوك» و«XRG» توفير 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال القابل للتسويق بحلول عام 2035، سيكون مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال مصدراً رئيساً لإمدادات موثوقة ومرنة ومنخفضة الانبعاثات للعملاء في آسيا وحول العالم.

وسيتم توريد الغاز الطبيعي المسال بشكل رئيسي من مشروع الرويس الذي يجري تطويره في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي، ومن المقرر أن يبدأ عملياته التجارية في عام 2028.