"الطيران المدني" تعتمد في دبي أول مهبط عمودي تجاري للطائرات الكهربائية عالمياً

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، وشركة "سكاي بورتس إنفراستركتشر"، عن حصول مهبط VDX، أول مهبط عمودي تجاري في العالم مصمم خصيصاً لهذا الغرض، على الاعتماد التنظيمي لعمليات الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي "eVTOL".

وتم تسجيل المنشأة رسمياً باسم VDX ضمن عملية الاعتماد التي أجرتها الهيئة العامة للطيران المدني، لتصبح أول مهبط عمودي تجاري مصمم خصيصاً لهذا النوع من العمليات في العالم يحصل على اعتماد تنظيمي، بما يمهد الطريق لبدء خدمات التاكسي الجوي التجارية في دبي مستقبلاً.

وسيشكل VDX المهبط الأول والرئيسي ضمن شبكة التاكسي الجوي المخطط لها في دبي، فيما يجري حالياً تطوير ثلاثة مهابط إضافية، وتتولى شركة "سكاي بورتس" تطوير الشبكة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وجاء منح الاعتماد بعد استكمال الهيئة العامة للطيران المدني تقييماً شاملاً شمل البنية التحتية للمهبط، وخصائصه المادية والفنية، والإجراءات التشغيلية، وترتيبات إدارة السلامة، والاستعداد لحالات الطوارئ، ومدى الامتثال للمتطلبات التنظيمية المنطبقة.

ويعزز هذا الإنجاز التاريخي مكانة دولة الإمارات رائدةً عالمياً في مجالات الطيران والابتكار والتنقل الجوي المتقدم، ويعكس قدرتها على تحويل الرؤى الوطنية الطموحة إلى بنية تحتية آمنة ومنظمة وجاهزة للمستقبل.

كما يسهم الاعتماد في دعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" وأجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تعزيز الابتكار، واستقطاب الاستثمارات، ودعم التنويع الاقتصادي، وتمكين حلول التنقل المستدام.

وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي، إن اعتماد أول مهبط عمودي تجاري في العالم مصمم خصيصاً لهذا النوع من العمليات يمثل إنجازاً تاريخياً لدولة الإمارات ومحطة فارقة في مستقبل الطيران، ويعكس هذا الإنجاز رؤية قيادتنا الرشيدة، ونضج منظومتنا التنظيمية، وقدراتنا الوطنية على تمكين الابتكار مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة.

وأضاف أن دولة الإمارات لا تستعد فقط لمستقبل الطيران، بل تسهم بفاعلية في صناعته وترسيخ معايير دولية جديدة للتنقل الجوي المتقدم.

وقال المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عقيل الزرعوني، إن اعتماد مهبط VDX يمثل أكثر من مجرد الموافقة على منشأة طيران جديدة، فهو يؤكد قدرة دولة الإمارات على وضع إطار تنظيمي متين لتقنيات الطيران الناشئة، مع المحافظة على أعلى مستويات السلامة والرقابة التنظيمية.

ويعكس الإنجاز التزام الهيئة العامة للطيران المدني بتمكين الابتكار من خلال نهج تنظيمي استباقي، وعمليات اعتماد دقيقة، وتعاون وثيق مع الشركاء في القطاع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي بورتس للبنية التحتية" دنكان ووكر، إن هذا الاعتماد يمثل محطة فارقة في مسيرة التنقل الجوي المتقدم، ويؤكد أن البنية التحتية والمعايير التشغيلية والأطر التنظيمية اللازمة لخدمات الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي أصبحت واقعاً.

وأضاف : مع اعتماد مهبط VDX واستمرار أعمال تطوير شبكة التاكسي الجوي في دبي بوتيرة متسارعة، نقترب خطوة إضافية من إطلاق عمليات التاكسي الجوي التجارية وبدء مرحلة جديدة من النقل الحضري الآمن والفعال والمستدام.

ويضم مهبط VDX منطقتين مخصصتين للإقلاع والهبوط، وبنية تحتية للشحن السريع للطائرات الكهربائية، ومرافق متطورة لاستيعاب حركة المسافرين، وتتكون المنشأة من أربعة طوابق تمتد على مساحة تقارب 3,100 متر مربع، وقد صممت لاستيعاب ما يصل إلى 170 ألف مسافر سنوياً عند بدء العمليات التجارية.

ويعكس الاعتماد قوة التعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة "سكاي بورتس"، وغيرهم من الشركاء الاستراتيجيين المشاركين في تطوير منظومة التاكسي الجوي المستقبلية في دبي.

ومن خلال الإنجاز، تواصل دولة الإمارات تأكيد التزامها بسلامة الطيران والتنقل المستدام والابتكار المسؤول، وتعزيز دورها الريادي في صياغة مستقبل منظومة النقل العالمية.