عقارات دبي «فائقة الفخامة» تسجل 269 صفقة بقيمة 16.57 مليار درهم في النصف الأول

شهدت سوق العقارات فائقة الفخامة في دبي تحولاً لافتاً خلال النصف الأول من عام 2026، مع انقسام واضح بين أداء الفلل والشقق في شريحة المساكن التي تتجاوز قيمتها 36.7 مليون درهم (نحو 10 ملايين دولار).

وفي الوقت الذي تقود الفلل النمو، من حيث عدد الصفقات والقيمة، تواصل الشقق الحفاظ على قوتها السعرية في المواقع الراسخة والمشروعات ذات العلامات التجارية.

ووفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى البيانات المفتوحة على منصة «دي إكس بي إنتراكت - DXBinteract» العقارية، بلغ إجمالي الصفقات في هذه الشريحة 269 صفقة، بقيمة 16.57 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام، بزيادة بلغت 11.2% في عدد الصفقات، و11.5% في القيمة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

الفلل والشقق

وسجلت الفلل الأداء الأقوى، بعدما ارتفع عدد صفقاتها من 124 صفقة، في النصف الأول من عام 2025، إلى 166 صفقة في الفترة نفسها من عام 2026، بنسبة نمو بلغت 34%. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات من 7.28 مليارات درهم إلى 9.42 مليارات درهم، بينما بلغ متوسط سعر الفيلا 49.31 مليون درهم.

ويعكس هذا النمو توسع المعروض من الفلل الفاخرة في مشروعات جديدة، لاسيما تلك التي لاتزال على الخريطة، ما يرجح إمكانية ارتفاع الأرقام مع اكتمال تسجيل الصفقات المتأخرة.

في المقابل، سجلت الشقق الفاخرة 103 صفقات مقابل 118 صفقة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما انخفضت القيمة الإجمالية إلى 7.16 مليارات درهم، مقارنة بـ7.58 مليارات درهم في عام 2025.

ورغم تراجع عدد الصفقات، فإن السوق أظهرت تماسكاً في الأسعار، إذ ارتفع متوسط سعر الشقق إلى 53.17 مليون درهم، كما شهدت الفترة تسجيل أعلى صفقة بيع لشقة بقيمة 422 مليون درهم.

التوزيع الجغرافي

ومن حيث التوزيع الجغرافي للصفقات، انتقلت الصدارة من نخلة جميرا، إلى منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، التي سجلت 43 صفقة بقيمة 2.49 مليار درهم.

وكان مشروع «Eden Hills» المحرك الرئيس للنشاط داخل المنطقة، بعدما سجل 32 صفقة بقيمة 1.94 مليار درهم، وبمتوسط سعر بلغ 60.2 مليون درهم، كما برزت نخلة جبل علي وجهةً جديدةً للفلل فائقة الفخامة، مع ارتفاع عدد الصفقات إلى 26 صفقة مقارنة بـ10 صفقات قبل عام، بينما حافظت نخلة جميرا، على مكانتها ضمن أعلى المناطق، من حيث القيمة والندرة.

وعلى عكس الفلل، بقي نشاط الشقق الفاخرة متركزاً في الوجهات التقليدية، حيث تصدرت نخلة جميرا القائمة بـ30 صفقة، تلتها جميرا الثانية بـ21 صفقة، ثم جميرا الأولى ووسط مدينة دبي بـ13 صفقة لكل منهما.

وعلى مستوى المشروعات، تصدر مشروع «Aman Residences»، السوق بـ17 صفقة، بلغت قيمتها 1.84 مليار درهم، بينما سجل مشروع «Baccarat Hotel and Residences» في وسط مدينة دبي 11 صفقة، إلى جانب استمرار النشاط في مشروعات، مثل «Como Residences وBugatti Residences».

سوق المساكن

وتعكس المؤشرات أن سوق المساكن التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار في دبي لا تتحرك بوتيرة واحدة، إذ تقود الفلل النمو مدفوعة بإطلاق مشروعات جديدة داخل المجتمعات المخططة، بينما تواصل الشقق الفاخرة الحفاظ على مستوياتها السعرية المرتفعة، بفضل ندرة المعروض في الواجهة البحرية والمشروعات ذات العلامات التجارية.

وبذلك، ترسم بيانات النصف الأول من عام 2026 صورة لسوقين متوازيتين داخل سوق العقارات الفاخرة في دبي، الأولى تقودها الفلل التي توسع حجم التداول وتقود النمو، والثانية تُمثّلها الشقق التي تحافظ على قمة الأسعار، وقوة الطلب النوعي.

183 ألف مليونير

ارتفع عدد المليونيرات في الإمارات إلى 183 ألف مليونير يملكون أصولاً صافية بأكثر من مليون دولار، وذلك في نهاية عام 2025، الذي شهد استقطاب 6277 مليونيراً جديداً، بمعدل نمو بلغ 3.5% على أساس سنوي، بحسب تقرير الثروة العالمية السنوي لعام 2026.

وعزّزت الإمارات موقعها إحدى أبرز الوجهات العالمية لاستقطاب أصحاب الثروات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، حيث حققت أحد أعلى التصنيفات عالمياً ضمن «إطار التنقل العالمي للثروة»، رغم التحديات والتوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية.

• 34 % نمواً في صفقات الفلل فائقة الفخامة إلى 166 صفقة خلال النصف الأول 2026.