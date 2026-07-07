«مجموعة الحبتور»: مشروع جديد في سورية

تتواصل الاستثمارات الإماراتية في السوق السورية بزخم متنامٍ، مع الإعلان عن مشروعات جديدة تعكس تنامي اهتمام كبرى الشركات ورجال الأعمال من القطاع الخاص الإماراتي بالفرص الواعدة، في ظل مؤشرات إلى دخول مرحلة أكثر نشاطاً من التوسع الاستثماري خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الإطار، كشف رجل الأعمال الإماراتي مؤسِّس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور»، خلف الحبتور، أمس، عن مشروع جديد في سورية، من دون أن يكشف عن تفاصيله، معرباً عن أمله أن يشكل إضافة نوعية وقيمة مضافة للسوق السورية.

وقال الحبتور في حسابه على منصة «إكس»: «أستعد قريباً للعودة إلى دولة الإمارات، لمتابعة عدد من المشاريع التي نعمل على تطويرها، والاطلاع على آخر مراحل التحضير لها، ومن بينها مشروع جديد في الجمهورية العربية السورية، سنكشف عن تفاصيله قريباً، بإذن الله».

وأضاف: «نأمل أن يشكل قيمة مضافة للسوق السورية، وأن يكون خطوة جديدة تعكس ثقتنا بمستقبل سورية، وإيماننا بقدرة شعبها على البناء واستعادة مكانتها الاقتصادية. نسأل الله التوفيق والسداد، وأن يبارك هذه الجهود، وأن يجعلها خيراً لسورية وشعبها العزيز، بإذنه تعالى».

وفي حوار سابق مع «الإمارات اليوم»، قال الحبتور إن «الهدف من التوجه الاستثماري في سورية يتمثل في خلق فرص عمل للشباب السوريين، مع اعتماد نموذج استثماري يقوم على الشراكة طويلة الأمد».

وأوضح أن الرؤية الاستثمارية تقوم على التعاون مع الأشقاء السوريين، وليس بهدف تحقيق أرباح مباشرة فقط، بل للإسهام في التنمية وخلق فرص عمل حقيقية.

وأكد أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية استثمارية أوسع تهدف إلى دعم الاقتصاد السوري وفتح المجال أمام فرص عمل جديدة، بما يحقق منفعة مشتركة على المدى الطويل.

ويأتي إعلان الحبتور امتداداً لتحركات استثمارية بدأت خلال الأشهر الماضية، إذ استقبل في فبراير الماضي، وفداً حكومياً سورياً ضم مسؤولين من صندوق التنمية السوري ووزارتَي المالية وهيئة الاستثمار، إلى جانب حاكم مصرف سورية المركزي، حيث بحث الجانبان فرص إقامة مشاريع استثمارية جديدة في سورية وآفاق التعاون الاقتصادي.

وأكد الوفد، آنذاك، دعم الحكومة السورية للاستثمارات الجادة، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، فيما شدد الحبتور، على التزامه بالاستثمار المسؤول والإسهام في دعم جهود التنمية وإعادة البناء، في إطار اتفاقية تعاون موقعة بين هيئة الاستثمار السورية ومجموعة الحبتور لتعزيز الشراكة الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.