«دبي الرقمية» تنال «5 نجوم» في المرونة المؤسسية

صنّفت المنظمة الأوروبية للتميز والرشاقة هيئة دبي الرقمية بمستوى «خمس نجوم» في المرونة المؤسسية، وأربع نجوم في الرشاقة المؤسسية، في اعتماد دولي يعكس مستوى متقدماً من النضج المؤسسي والجاهزية للتعامل مع المتغيرات.

وبهذا التصنيف، تصبح دبي الرقمية أول جهة حكومية متخصصة في التحول الرقمي، على مستوى المنطقة، تُمنح تصنيف خمس نجوم في المرونة المؤسسية من المنظمة الدولية، إلى جانب تصنيف أربع نجوم في الرشاقة المؤسسية.

ويأتي هذا الاعتماد بعد عملية تقييم شاملة شملت عدداً من المحاور المؤسسية، من بينها القيادة، والحوكمة، والثقافة المؤسسية، واستمرارية الأعمال، والقدرة على الاستجابة للمتغيرات، والرشاقة في اتخاذ القرار وتنفيذ المبادرات.

وقال مدير عام دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري: «هذا الاعتماد الدولي يؤكد نجاح النهج الذي تتبناه دبي في بناء حكومة قادرة على مواصلة التقدم في مختلف الظروف والمتغيرات، ففي عالم تتسارع التحولات التقنية والاقتصادية والجيوسياسية، أصبحت المرونة المؤسسية ضرورة استراتيجية، وأحد أهم مقومات استدامة الأداء الحكومي وتعزيز الاقتصاد الرقمي وثقة المجتمع»، وأضاف: «يعكس هذا الإنجاز ثمرة رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت الجاهزية والاستباقية والابتكار ركائز أساسية للعمل الحكومي. كما يجسد التكامل والجهود المشتركة لفِرَق العمل وشركائنا في تطوير منظومة رقمية مترابطة وقادرة على التكيف مع المستقبل، وسنواصل الاستثمار في بناء مؤسسات أكثر مرونة ورشاقة، وتطوير بنية رقمية حكومية تستفيد من التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز ريادة دبي في التحول الرقمي، ويدعم تقديم خدمات أكثر كفاءة واستباقية وتمحوراً حول الإنسان».

من جانبه، قال المدير العام للمنظمة الأوروبية للتميز والرشاقة، هنك فان توليرت، «إن حصول دبي الرقمية على تصنيف خمس نجوم في المرونة المؤسسية، وأربع نجوم في الرشاقة المؤسسية، يعكس مستوى عالياً من النضج المؤسسي والقدرة على التكيف والابتكار واستشراف المستقبل».

وتسلّم الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، يونس آل ناصر، شهادتَي الاعتراف الدولي نيابةً عن حمد عبيد المنصوري، من المدير العام للمنظمة الأوروبية للتميز والرشاقة، هنك فان توليرت.