«دبي لصناعات الطيران» و«نيوبرغر» تُطلقان منصة لتأجير الطائرات

أعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة»، و«نيوبرغر للتمويل المتخصص»، أمس، عن توقيع اتفاقية لإطلاق «موستانغ لصناعات الطيران» (موستانغ)، وهي منصة استثمارية مشتركة جديدة لتأجير الطائرات.

وستتيح «موستانغ» لكلٍ من «دبي لصناعات الطيران» والصناديق التي تديرها «نيوبرغر للتمويل المتخصص» الاستحواذ على أسطول متنوّع من الطائرات، ودعم احتياجات شركات الطيران حول العالم، كما ستعمل على ضخ رؤوس أموال بشكل منتظم على المدى الطويل لبناء «موستانغ» ككيان يتمتّع بحجم وحضور كبيرين.

ويتماشى سجل «دبي لصناعات الطيران» الممتد لأربعة عقود في مجال تأجير الطائرات والإدارة المنضبطة للأصول، بشكل وثيق، مع تركيز «نيوبرغر للتمويل المتخصص» على الاستثمارات القائمة على الأصول التي تسعى إلى توفير الحماية من الخسائر، والتدفقات النقدية المستدامة، والخصائص الاستثمارية قصيرة الأجل، كما تستهدف «موستانغ» استثمار ما يقارب ستة مليارات دولار في أصول الطائرات على المدى المتوسط عبر كيانات استثمارية متعددة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «تربطنا بشون هينزي (المدير الإداري لدى نيوبرغر للتمويل المتخصص) شراكة استثمارية راسخة تمتد منذ عام 2017، ومن خلال تعاوننا معه عبر (نيوبرغر) سنتمكّن من توسيع نطاق خدماتنا وتعزيز عروضنا المقدمة لعملائنا من شركات الطيران حول العالم، إلى جانب دعم طموحاتنا في مواصلة تطوير وتنمية منصة خدمات مستثمري الطائرات».

وتعدّ «دبي لصناعات الطيران»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، شركة رائدة في إدارة أصول الطائرات، وتقدم خدماتها لأكثر من 200 عميل من شركات الطيران في ما يزيد على 80 دولة عبر ستة مكاتب في دبي ودبلن وعمّان وسنغافورة وميامي وسياتل، ويضم أسطول الشركة 700 طائرة بقيمة تبلغ 25 مليار دولار، حتى 31 مارس 2026.