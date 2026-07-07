تفاهم بين «غرف دبي» و«فيديكس» لدعم نمو الشركات المحلية في الأسواق الدولية

وقّعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع «فيديكس»، أكبر شركة للنقل السريع في العالم، بهدف تمكين الشركات العاملة في دبي من تعزيز جاهزيتها للتصدير، وتسريع وتيرة توسعها في الأسواق العالمية، من خلال الاستفادة من حلول لوجستية عالمية المستوى، وشبكة ربط عالمية، وخبرات متخصصة في مجال التجارة.

ووفق بيان صحافي، صدر أمس، ستسهم مذكرة التفاهم في تعزيز مشاركة الشركات الأعضاء في غرفة تجارة دبي في التجارة العالمية بفاعلية أكبر، من خلال الاستفادة من شبكة النقل العالمية لـ«فيديكس»، وخبراتها اللوجستية، وقدراتها في مجال تيسير التجارة، إلى جانب البرامج اللوجستية التفضيلية، وإجراءات الانضمام المبسطة، وخدمات الدعم والاستشارات الجمركية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى من تبسيط عمليات التجارة عبر الحدود، والوصول إلى أسواق دولية جديدة، وتعزيز قدرتها على المنافسة عالمياً بثقة أكبر، كما تتضمن الاتفاقية خدمات لتيسير التجارة، بما في ذلك دعم نظام الإدخال المؤقت للبضائع، بما يتيح للشركات نقل البضائع بكفاءة أكبر، ويُعزّز مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة.

تم توقيع مذكرة التفاهم في المقر الرئيس لغرف دبي، حيث وقّعها كلٌّ من نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، خالد الجروان، ونائب رئيس التسويق وتجربة العملاء وشبكة النقل الجوي لدى «فيديكس» لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا، نيتين تاتيوالا.

وقال خالد الجروان: «نلتزم بتطوير البيئة الداعمة لتوسع أعمال الشركات العاملة في دبي، وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال بناء شراكات فاعلة، تسهم في تيسير التجارة، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال. ويُمثّل هذا التعاون مع (فيديكس) خطوة مهمة لدعم الشركات عبر حلول لوجستية متقدمة، وخدمات تسهم في رفع جاهزيتها للتصدير، وتسريع وصول منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق العالمية، بما يدعم النمو المستدام لحركة التجارة الخارجية لإمارة دبي».

وقال نيتين تاتيوالا إن «مذكرة التفاهم تعكس التزامنا الراسخ بدعم مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال، وفي (فيديكس)، نؤمن بأن الشركات، على اختلاف أحجامها، ينبغي أن تتاح لها الفرصة للمنافسة في الأسواق العالمية، ومن خلال توظيف شبكتنا العالمية الواسعة، وخبراتنا اللوجستية، وقدراتنا الرقمية، إلى جانب منظومة الأعمال المتكاملة التي تتمتع بها غرف دبي، نساعد الشركات على تبسيط التجارة عبر الحدود، وتعزيز جاهزيتها للتصدير، وتمكينها من الوصول إلى فرص جديدة في الأسواق الدولية بثقة، ومن خلال هذا التعاون نمكّن شركات دبي من توسيع نطاق حضورها العالمي».