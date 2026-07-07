نشاط الأعمال في الإمارات يتجه إلى التسارع خلال الربع الثالث

أعلن قسم الأبحاث العالمية في «ستاندرد تشارترد»، أمس، عن أحدث تحليلاته الاقتصادية، متوقعاً تسارع نشاط الأعمال في دولة الإمارات، خلال الربع الثالث من عام 2026، في ظل انحسار التوترات الإقليمية وتحوّل الاهتمام إلى وتيرة وحجم التعافي الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتشير تحليلات البنك إلى أن مؤشر مديري المشتريات في دولة الإما00رات لشهر يونيو، الصادر عن شركة «إس آند بي غلوبل»، سجّل قراءة تجاوزت 50 نقطة، بما يؤكد استمرار توسّع النشاط الاقتصادي غير النفطي حتى خلال ذروة التوترات الإقليمية الأخيرة، كما تشير التحليلات إلى أن نمو الاقتصاد غير النفطي يستند إلى قوة الاستهلاك المحلي والاستثمار، فيما يُتوقع أن يشهد الطلب الخارجي تعافياً تدريجياً مع تحسّن تدفقات التجارة الإقليمية.

وقالت الرئيس التنفيذي لـ«ستاندرد تشارترد» في دولة الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، رولا أبومنة: «يؤكد أحدث مؤشر لمديري المشتريات في دولة الإمارات متانة الاقتصاد غير النفطي، وقدرته على الحفاظ على زخمه حتى في ظل التحديات الإقليمية. ويواصل كل من الاستهلاك المحلي والاستثمار دعم النشاط الاقتصادي، فيما يوفّر التعافي التدريجي للطلب الخارجي آفاقاً أكثر إيجابية خلال الربع الثالث من العام». وأضافت: «تعكس هذه المؤشرات قوة الأسس الاقتصادية لدولة الإمارات، وترسّخ مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً للتجارة والاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال».

ويتوقع «ستاندرد تشارترد» أن تدعم ثلاثة عوامل رئيسة الاقتصاد خلال الربع الثالث، وهي: انخفاض أسعار النفط، وتعافي سوق العمل، وتسارع وتيرة الاستثمار، مع استمرار حكومات المنطقة في التركيز على تنويع الممرات التجارية.