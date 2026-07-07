«أبوظبي التجاري»: أنظمة البنك والخدمات المصرفية تعمل بشكل طبيعي ومستقر

أكد بنك أبوظبي التجاري أن جميع أنظمته وخدماته المصرفية الأساسية تعمل بشكل طبيعي ومستقر، وقد حافظت على أدائها الكامل من دون أي انقطاع خلال الأيام الأربعة الماضية، مع تسجيل مستويات استخدام مرتفعة وأعداد قياسية من المعاملات، ويشمل ذلك الخدمات المصرفية الرئيسة، والفروع، وأجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي، وبطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان، وخدمات المدفوعات وغيرها من الخدمات المصرفية.

وأضاف البنك، في بيان، أمس، أنه تم استئناف خدمات تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية بالكامل لنسبة كبيرة من المتعاملين، ويجري حالياً استكمال إعادة الخدمة لبقية المتعاملين، داعياً إلى استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية www.adcb.com في هذه الأثناء، التي تتيح الوصول إلى جميع الخدمات المصرفية.

كما أكد البنك أن الخدمات المصرفية المقدمة للمتعاملين من الشركات ظلت تعمل بشكل طبيعي ومستقر عبر جميع القنوات، خلال الأيام الأربعة الماضية.

وشدد البنك على أن أرصدة وبيانات المتعاملين المصرفية بقيت آمنة ومحمية بالكامل طوال هذه الفترة، ولم يحدث أي خلل في المعلومات الخاصة بهم، حيث إنها تخضع لأعلى معايير الحماية بشكل كامل.

وأوضح البنك: «خلال الأسبوع الماضي، واصل بنك أبوظبي التجاري، جهوده المكثفة لمعالجة تحدٍّ تقني أثّر في بعض الخدمات المصرفية. وتمثّل أثر هذا التحدي في انقطاعات متقطعة لبعض الخدمات المصرفية على مدار أيام عدة، ما أدى إلى تعذّر وصول بعض المتعاملين إلى خدمات محددة عبر تطبيق البنك، لاسيما التحويلات والمدفوعات، ومنذ اللحظة الأولى عملت فِرَقنا المتخصصة على مدار الساعة، بالتعاون الوثيق مع شركائنا التقنيين وخبراء دوليين، لاستعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن وضمان عودتها بشكل طبيعي ومستقر».