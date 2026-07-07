«ديوا» توظّف «الذكاء الاصطناعي المُساعد»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) دمج تقنية الذكاء الاصطناعي المُساعد (Agentic AI) عبر عدد من منصاتها الرقمية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وتطبيق المكتب الذكي للموظفين، ولوحات البيانات ومنصات داخلية أخرى، مع تركيز أولي على تصميم الخدمات، وتجربة المتعامل الرقمية، ومراقبة جودة التجربة، ومركز التميّز لاختبار الأنظمة الرقمية، وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نواصل توظيف أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومتنا الرقمية والتشغيلية، بما يدعم تحول الهيئة إلى مؤسسة خدماتية عالمية، يكون الذكاء الاصطناعي جزءاً أصيلاً من بنيتها التشغيلية والخدمية».