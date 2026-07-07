اتفاقية لتعزيز جذب الاستثمارات العالمية إلى دبي

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أمس، عن توقيع اتفاقية شراكة مع «دويتشه بنك»، بهدف تعزيز التواصل مع المستثمرين العالميين لاستكشاف الفرص الاستثمارية في دبي، وبما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار والأعمال.

وتوفّر هذه الشراكة مسارات واضحة تتيح للمستثمرين العالميين، والمكاتب العائلية، وأصحاب الملاءة المالية العالية، والشركات الخاصة والعائلية، والمجموعات الصناعية إمكانية تأسيس أعمالهم وتوسيع نطاقها في الإمارة.

وبموجب الاتفاقية، يوظّف «دويتشه بنك» شبكاته العالمية الواسعة في مجالات إدارة الثروات، والخدمات المصرفية الخاصة والاستثمارية وكذلك للشركات، لتحديد المتعاملين الذين يرغبون في اغتنام الفرص المتاحة لهيكلة استثماراتهم العالمية، أو تعزيز تنوّعها الجغرافي أو نقلها إلى أسواق جديدة أو توسيع نطاقها أو تخصيص رؤوس الأموال، بينما تتعاون دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع هؤلاء المتعاملين لوضع مسارات واضحة تساعدهم على دخول السوق في الإمارة، وتزويدهم بدعم شامل لتسهيل مختلف مراحل تأسيس الأعمال، والتنسيق مع الشركاء، والوصول إلى الجهات الحكومية المعنية، واستعراض الخيارات الملائمة للإقامة في الإمارة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التواصل مع أصحاب الثروات والملاءة المالية العالية، وروّاد الأعمال، والمكاتب العائلية، والشركات الخاصة والعائلية، والمجموعات الصناعية الراغبة في تطوير هياكل أعمالها على المدى الطويل أو تنويع أنشطتها أو نقل عملياتها إلى أسواق جديدة أو توسيع نطاق حضورها العالمي.

وتساعد الشراكة أيضاً على ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً للأنشطة الاستثمارية الإقليمية والعالمية، ويتوافق مع نماذج الأعمال والأولويات الاستراتيجية الخاصة بكل عميل.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هادي بدري، إن «قدرة دبي المستمرة على استقطاب المستثمرين العالميين وروّاد الأعمال والمكاتب العائلية والشركات من مختلف أنحاء العالم تعكس قوة قيادتها، ومرونة اقتصادها، ووضوح رؤيتها على المدى الطويل، وفي الوقت الذي يتزايد فيه بحث المستثمرين والشركات عن وجهات تتميّز بالاستقرار والارتباط القوي بالأسواق العالمية، تواصل دبي ترسيخ مكانتها العالمية وجهة مفضّلة للأعمال والاستثمار».

وأضاف أن «الشراكة مع (دويتشه بنك) تعزّز القدرة على التواصل مع أبرز المستثمرين في الأسواق الدولية، وتحويل الاهتمام الاستثماري إلى فرص ومشاريع واقعية، ومن خلال الجمع بين قدرات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في التمكين والتيسير، وشبكة عملاء (دويتشه بنك) العالمية، نقوم بتوفير مسارات أكثر وضوحاً وسلاسة للشركات والمستثمرين الراغبين في تأسيس أعمالهم وتوسيعها انطلاقاً من دبي».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة العالمي للخدمات المصرفية الخاصة في «دويتشه بنك»، سلمان مهدي: «تعكس هذه الشراكة التزامنا العميق بدعم طموحات عملائنا، كما تعزّز دورنا في الربط بين أوروبا ومراكز الأعمال العالمية الحيوية مثل دبي، التي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة رئيسة للاستثمار والنمو والتوسع الدولي».

وفي إطار هذا التعاون، يعتزم «دويتشه بنك» استضافة منتدى الثروات والمكاتب العائلية (Wealth and Family Office Forum) في دبي، ليكون بمنزلة منصة مثالية للتواصل والتفاعل مع المستثمرين، إلى جانب استضافة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ضمن الجولات الترويجية والمؤتمرات والندوات الحوارية والجلسات الخاصة بالعملاء التي ينظمها حول العالم.