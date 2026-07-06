مجموعة أدنيك تسجِّل مساهمة قياسية تتجاوز 9.2 مليارات درهم في الاقتصاد الإماراتي خلال 2025

حققت مجموعة أدنيك، نتائج استثنائية وقياسية في عام 2025، مسجلة أعلى قيمة اقتصادية في تاريخها للمساهمات المباشرة وغير المباشرة على اقتصاد الدولة، إلى جانب إنجازات بارزة عبر قطاعات أعمالها الست. وارتفعت القيمة الاقتصادية المضافة للمجموعة لتتجاوز الـ 9.2 مليار درهم، مسجّلة نمواً بنسبة 8% مقارنةً بـ 8.5 مليار درهم في عام 2024، من خلال أنشطتها في قطاعَي سياحة الأعمال والترفيه، كما أسهمت المجموعة في استحداث ما يزيد على 2.17 مليون ليلة فندقية، مما يعكس دورها المتنامي في تحفيز النمو الاقتصادي ودعم التوجه الإستراتيجي لدولة الإمارات نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

وقال جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مجلس إدارة "مُدن القابضة" إن هذه النتائج الاستثنائية التي حققتها مجموعة أدنيك تعد دليلاً على النجاح المتواصل لإمارة أبوظبي في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، فمن خلال التركيز على الابتكار والتنويع الاقتصادي والبنية التحتية العالمية، نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والسياحة والفعاليات العالمية رفيعة المستوى، مضيفاً أن هذه النتائج تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في خلق بيئة مواتية لازدهار الصناعات ونمو الفرص.

وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مُدن القابضة": إنه في عام 2025، حققت مجموعة أدنيك عاماً استثنائياً آخر من النمو، مسجلة أثراً اقتصادياً ملحوظاً في أبوظبي، وبوصفها ركيزة أساسية في منظومة "مٌدن" تضطلع مجموعة "أدنيك" بدور محوري في دعم مسيرة النمو الاقتصادي طويل الأمد وتنويع مصادره في الإمارة، ومن خلال أدائها المتميز في قطاعات الفعاليات والضيافة والسياحة، تواصل "أدنيك" المضي قدما نحو خلق قيمة مضافة عبر العديد من القطاعات، لترسخ بذلك مكانة أبوظبي كوجهة عالمية متميزة للفعاليات.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك إن العام 2025 شهد تسجيل معدلات نمو قياسية في جميع مؤشرات الأداء لقطاعات الأعمال لتكون الأكبر في تاريخ المجموعة، الأمر الذي يعكس نجاح إستراتيجتنا القائمة على تعزيز المساهمات المباشرة وغير والمباشرة على اقتصاد الدولة، ونقل وتوطين المعرفة المتقدمة، وإقامة الشراكات وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، لترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة لهذه القطاعات الحيوية في المنطقة، وكحاضنة للابتكار والتطوير، وذلك وفق تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة.

يذكر أن مجموعة أدنيك حصدت 19 جائزة دولية مرموقة في العام 2025، ومن أبرزها جائزة أفضل مركز معارض في العالم لمركز أدنيك أبوظبي، بالإضافة للعديد من الأوسمة والجوائز المتخصصة في قطاع الاستدامة، ليرتفع بذلك مجموع الجوائز الكلي إلى 202 جائزة عالمية في مختلف قطاعات أعمال المجموعة. واستضافت مراكز مجموعة أدنيك، التي تضم مركز أدنيك أبوظبي، ومركز أدنيك العين، إضافة لمركز إكسل لندن، ومركز تصميم الأعمال، في العام 2025، ما يزيد على 1,149 فعالية بنسبة زيادة 15% مقارنة بالعام الماضي، فيما استقبلت 6.3 مليون زائر، بزيادة قدرها 17% مقارنة بالعام 2024، وهي النسبة الأعلى في تاريخ المجموعة، ما أدى في دعم أكثر من 70 ألف وظيفة في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات والقطاعات المساندة الأخرى.

واستضاف مركز أدنيك أبوظبي ما يزيد على 77% من مجموع المؤتمرات و19% من مجموع المعارض الجديدة التي تقام للمرة الأولى في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط، في مؤشر واضح على تنامي الاهتمام العالمي من قبل منظمي الفعاليات من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك مؤتمرات من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. وفي عام 2025، استضاف المركز أيضاً أكبر دورة على الإطلاق من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، والتي حطمت الأرقام القياسية السابقة للحضور، بعدما استقطبت 70 ألف زائر في يوم واحد، في إنجاز غير مسبوق لكلٍ من الحدث والمركز على حد سواء.

كما استضاف مركز أدنيك أبوظبي المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والذي عُقد للمرة الأولى بنسخته الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استقطب 10 آلاف مشارك أسهموا في تشكيل الرؤية العالمية لجهود حماية الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي للعشرين عاماً المقبلة.