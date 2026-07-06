غرف دبي و"فيديكس" توقعان مذكرة تفاهم لدعم نمو الشركات المحلية في الأسواق الدولية

وقّعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع فيديكس، أكبر شركة للنقل السريع في العالم، بهدف تمكين الشركات العاملة في دبي من تعزيز جاهزيتها للتصدير وتسريع وتيرة توسعها في الأسواق العالمية، من خلال الاستفادة من حلول لوجستية عالمية المستوى، وشبكة ربط عالمية، وخبرات متخصصة في مجال التجارة.

وستسهم مذكرة التفاهم في تعزيز مشاركة الشركات الأعضاء في غرفة تجارة دبي في التجارة العالمية بفعالية أكبر، من خلال الاستفادة من شبكة النقل العالمية لفيديكس، وخبراتها اللوجستية، وقدراتها في مجال تيسير التجارة، إلى جانب البرامج اللوجستية التفضيلية، وإجراءات الانضمام المبسطة، وخدمات الدعم والاستشارات الجمركية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى من تبسيط عمليات التجارة عبر الحدود، والوصول إلى أسواق دولية جديدة، وتعزيز قدرتها على المنافسة عالمياً بثقة أكبر. كما تتضمن الاتفاقية خدمات لتيسير التجارة، بما في ذلك دعم نظام الإدخال المؤقت للبضائع، بما يتيح للشركات نقل البضائع بكفاءة أكبر، ويعزز مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم في المقر الرئيسي لغرف دبي، حيث وقّعها كلٌ من خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، ونيتين تاتيوالا، نائب رئيس التسويق وتجربة العملاء وشبكة النقل الجوي لدى فيديكس لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا.

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: "نلتزم بتطوير البيئة الداعمة لتوسع أعمال الشركات العاملة في دبي وتعزيز حضورها في الأسواق الاقليمية والعالمية، وذلك من خلال بناء شراكات فاعلة تسهم في تيسير التجارة وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال. ويمثل هذا التعاون مع "فيديكس" خطوة مهمة لدعم الشركات عبر حلول لوجستية متقدمة وخدمات تسهم في رفع جاهزيتها للتصدير وتسريع وصول منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق العالمية، بما يدعم النمو المستدام لحركة التجارة الخارجية لإمارة دبي."

ومن جانبه، قال نيتين تاتيوالا، نائب رئيس التسويق وتجربة العملاء وشبكة النقل الجوي في فيديكس لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا: "تعكس مذكرة التفاهم التزامنا الراسخ بدعم مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والأعمال. وفي فيديكس، نؤمن بأن الشركات، على اختلاف أحجامها، ينبغي أن تتاح لها الفرصة للمنافسة في الأسواق العالمية. ومن خلال توظيف شبكتنا العالمية الواسعة، وخبراتنا اللوجستية، وقدراتنا الرقمية، إلى جانب منظومة الأعمال المتكاملة التي تتمتع بها غرف دبي، نساعد الشركات على تبسيط التجارة عبر الحدود، وتعزيز جاهزيتها للتصدير، وتمكينها من الوصول إلى فرص جديدة في الأسواق الدولية بثقة. ومن خلال هذا التعاون، نمكّن شركات دبي من توسيع نطاق حضورها العالمي وتحقيق نمو مستدام."

وتدعم غرف دبي مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول 2033 وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمياً؛ حيث تلتزم بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تحسين البيئة المحفزة للأعمال في دبي، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى دبي، بالإضافة إلى قيادة توسع أعضاء غرف دبي في الأسواق الخارجية، إلى جانب تنمية الاقتصاد الرقمي لدبي.