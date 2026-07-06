معرض الساعات والمجوهرات يسجل نمواً بنسبة 41% في القوة الشرائية

احتفى مركز إكسبو الشارقة بالإنجازات التي حققتها النسخة الـ57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات وترسيخ مكانته كأحد أهم الأحداث العالمية المتخصصة في قطاع المجوهرات وداعماً رئيسياً لحركة التجارة والاستثمار ومنصة تجمع الإبداع والابتكار والأعمال تحت سقف واحد بما يعزز مكانة الشارقة على خريطة صناعة المعارض الدولية ويواكب رؤيتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

حضر الحفل عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة ومدراء الإدارات والأقسام وموظفي المركز.

وكشف مركز إكسبو الشارقة، عن نتائج الدورة الـ57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي اختتمت فعالياته أخيراً، لافتاً إلى أن المعرض استقبل أكثر من 96 ألف زيارة من 78 دولة، محققاً نمواً بنسبة 6% مقارنة بالدورة السابقة، فيما استقطب أكثر من 700 من كبار المشترين والمتخصصين في تجارة المجوهرات من 15 دولة، بما يعزز مكانته كإحدى أهم منصات الأعمال المتخصصة في قطاع المجوهرات على مستوى المنطقة.

وأفاد المركز بأن المعرض، الذي أقيم بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، نظم على مساحة جاوزت 30 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 400 من كبار صناع المجوهرات، إلى جانب 1800 مصمم ومصنّع وحرفي من 21 دولة، بينما شكلت المشاركات الدولية نحو 60% من إجمالي العارضين. كما احتضن أجنحة وطنية لكل من هونغ كونغ، والهند، وإيطاليا، وسنغافورة، وتايلاند، إلى جانب جناح الصاغة الإماراتيين، وجناح مصممي المجوهرات، والجناح الإيطالي.

وأوضح أن النجاح لم يقتصر على حجم المشاركة الدولية، بل امتد إلى النتائج التجارية، حيث سجل المعرض نمواً بنسبة 41% في القوة الشرائية مقارنة بالدورة السابقة، في مؤشر يعكس استمرار الثقة بأسواق دولة الإمارات، ويؤكد المكانة التي باتت تحتلها الشارقة وجهة رئيسية لتجارة التجزئة الفاخرة، واستقطاب الاستثمارات والعلامات التجارية العالمية.

وأشار إلى أن الدورة الحالية شهدت مجموعة من المحطات الاستثنائية، أبرزها عرض أغلى فستان ذهبي في العالم، والمسجل رسمياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والذي قدمته شركة الرميزان للذهب والمجوهرات، وصُنع من أكثر من 10 كيلوغرامات من الذهب عيار 21، وتجاوزت قيمته خمسة ملايين درهم.

كما احتفى المعرض بإطلاق «روح الإمارات»، أول حجر كريم إماراتي مستخرج محلياً من حجر اليشب الأحمر الطبيعي بمنطقة السيجي في إمارة الفجيرة، بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، في خطوة تعكس تطور الصناعات الإبداعية الوطنية، وتعزز حضور الهوية الإماراتية في قطاع المجوهرات العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، سيف محمد المدفع: «ما حققته هذه الدورة يعكس المكانة المتنامية التي بات يحظى بها معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات على الساحة الدولية، ويؤكد الثقة المتزايدة التي يوليها مجتمع صناعة المجوهرات العالمي لإمارة الشارقة باعتبارها منصة تجمع أبرز العلامات التجارية والمصنعين والمصممين والمشترين من مختلف أنحاء العالم، وتوفر بيئة مثالية لعقد الشراكات، وتعزيز الابتكار، وفتح آفاق جديدة للنمو والأعمال».