كيف تستفيد من مبادرة تقسيط الإيجار الميسر في دبي؟

أتاحت دائرة الأراضي والأملاك بدبي عبر مبادرة التأجير الميسر آلية مبسطة تهدف إلى نقلة نوعية في سوق الإيجارات في دبي، من خلال توفير خيارات سداد مرنة، بما يلبي احتياجات المستأجرين ويدعم نمو واستدامة السوق العقارية.

وكشف الدائرة عن ثلاث خطوات للانضمام إلى مبادرة «التأجير الميسّر» بسهولة ويسر، حيث تستكمل شركات إدارة العقارات إجراءات تسجيل وتأهيل مبسطة بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لبدء تقديم خيارات سداد مرنة للمستأجرين.

وتتمثل الخطوة الأولى في التواصل مع شركة إدارة العقارات، حيث يقوم المستأجر بالتواصل مع إحدى شركات إدارة العقارات المشاركة في مبادرة «التأجير الميسر»، للاستفسار عن المزايا والتسهيلات المتاحة للعقار، مثل خطط السداد المرنة أو فترة السماح، وفقاً لما توفره كل شركة.

أما الخطوة الثانية، فتتمثل في اختيار التسهيلات المناسبة، حيث تقوم شركة الإدارة العقارية بشرح الخيارات المتاحة للمستأجر، ويتم الاتفاق على التسهيلات المناسبة للطرفين، سواء كانت خطة سداد مرنة (Payment Plan)، أو فترة سماح (Grace Period)، أو أي مزايا أخرى ضمن المبادرة.

وأوضحت الدائرة أن الخطوة الثالثة تكمن في تضمين البنود في عقد الإيجار عند الاتفاق، حيث يدرج مالك العقار أو شركة إدارة العقاريات، البنود والتسهيلات المتفق عليها ضمن عقد الإيجار، ليتمتع المستأجر بالمزايا المتفق عليها طوال مدة العقد.

وكشفت «أراضي دبي» عن معايير الأهلية للمشاركة في البرنامج، حيث تضم الشقق السكنية والفلل، والمكاتب والمساحات التجارية، المؤهلة للاستفادة من المبادرة، في ما يستفيد منها المقيمون في دولة الإمارات وحاملو التأشيرات السارية.

وقالت إن مدة عقد الإيجار لا تقل عن 12 شهراً، في ما تسري مبادرة «التأجير الميسّر» على عقود الإيجار القياسية التي تمتد لمدة سنة واحدة أو أكثر.

وتستهدف مبادرة التأجير الميسر في دبي مختلف أطراف سوق الإيجارات، بهدف تعزيز المرونة وتسهيل الوصول إلى حلول سكنية وتمويلية أكثر استقراراً وتوازناً.

وتتيح للأفراد والعائلات الباحثين عن سكن في دبي خيارات إيجارية أكثر مرونة، من خلال أنظمة دفع تتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم المالية، بما يسهم في تسهيل الحصول على وحدات سكنية مناسبة.

كما تشمل المبادرة ملاك العقارات من الأفراد والشركات، إذ تتيح لهم فرصاً لرفع معدلات الإشغال، وتقليل فترات تبدّل المستأجرين، وجذب مستأجرين أكثر استقراراً، بما يعزز استدامة العائدات الإيجارية.

وتستفيد من المبادرة كذلك شركات الوساطة وإدارة العقارات المرخصة، عبر توسيع قاعدة المتعاملين، وتقديم حلول إيجارية مبتكرة، والاستفادة من منظومة دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تطوير الخدمات العقارية.