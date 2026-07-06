مسافرو طيران الإمارات يستهلكون 64 مليون قطعة شوكولاتة خلال عام واحد

كشفت طيران الإمارات، اليوم أن مسافريها استهلكوا أكثر من 64 مليون قطعة شوكولاته خلال عام واحد، بزيادة قدرها 4 ملايين قطعة شوكولاته أو ما يعادل 6.6% عن العام السابق.

وقالت الناقلة، التي احتفت باليوم العالمي للشوكولاته، في بيان صحفي اليوم أنها تقوم في كل عام بتحميل ما يقارب 750 ألف كيلوغرام من الشوكولاته الواردة من نخبة من أبرز المنتجين العالميين على متن طائراتها، كما تستخدم "الإمارات لتموين الرحلات" حوالي 260 ألف كيلوغرام من الشوكولاته لإعداد حلويات محضرة يدوياً للمسافرين.

ويشارك في تطوير حلويات الشوكولاته في "الإمارات لتموين الرحلات" فريق ضخم مكون من 250 طاهياً متخصصاً في الحلويات والمخبوزات، يتولون إعداد ما يقارب 16 ألف قطعة حلوى شوكولاته يومياً.