"أبوظبي التجاري": عودة جميع الخدمات المصرفية الأساسية للعمل بشكل طبيعي

أكد بنك أبوظبي التجاري أنه واصل خلال الأسبوع الماضي جهوده المكثفة لمعالجة تحدٍ تقني أثّر في بعض خدماته المصرفية، تمثل في انقطاعات متقطعة لبعض الخدمات المصرفية على مدار عدة أيام، ما أدى إلى تعذّر وصول بعض العملاء إلى خدمات محددة عبر التطبيق، ولا سيما التحويلات والمدفوعات، مؤكداً في بيان له اليوم الاثنين، أن جميع أنظمته وخدماته المصرفية الأساسية تعمل حالياً بشكل طبيعي ومستقر، بعد تنفيذ إجراءات مكثفة لاستعادة الخدمات وضمان استقرارها.

وأكد البنك في بيان أن أرصدة وبيانات العملاء المصرفية بقية آمنة ومحمية بالكامل خلال فترة الانقطاعات المتقطعة لبعض الخدمات، ولم يحدث أي خلل في المعلومات الخاصة بهم حيث أنها تخضع لأعلى معايير الحماية بشكل كامل.

وأضاف:" يمكننا اليوم التأكيد على أن جميع أنظمتنا وخدماتنا المصرفية الأساسية تعمل بشكل طبيعي ومستقر، وقد حافظت على أدائها الكامل دون أي انقطاع خلال الأيام الأربعة الماضية، مع تسجيل مستويات استخدام مرتفعة وأعداد قياسية من المعاملات. ويشمل ذلك خدماتنا المصرفية الرئيسة، والفروع، وأجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي، وبطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان، وخدمات المدفوعات وغيرها من الخدمات المصرفية."

وتابع :"كما تم استئناف خدمات تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية بالكامل لنسبة كبيرة من العملاء، ويجري حالياً استكمال إعادة الخدمة لبقية العملاء.

وأكد البنك أن الخدمات المصرفية المقدمة لعملائه من الشركات بقيت تعمل بشكل طبيعي ومستقر عبر جميع القنوات خلال الأيام الأربعة الماضية.