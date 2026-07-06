ستاندرد تشارترد يتوقع زيادة نمو الأعمال في الإمارات بالربع الثالث من 2026

أعلن قسم الأبحاث العالمية في ستاندرد تشارترد اليوم عن أحدث تحليلاته الاقتصادية، متوقعاً تسارع نشاط الأعمال في دولة الإمارات خلال الربع الثالث من عام 2026.

وتشير تحليلات البنك إلى أن مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات لشهر يونيو، الصادر عن شركة إس آند بي غلوبل، سجل قراءة تجاوزت 50 نقطة، بما يؤكد استمرار توسع النشاط الاقتصادي غير النفطي، كما تشير التحليلات إلى أن نمو الاقتصاد غير النفطي يستند إلى قوة الاستهلاك المحلي والاستثمار، فيما يُتوقع أن يشهد الطلب الخارجي تعافياً تدريجياً مع تحسن تدفقات التجارة الإقليمية.

وقالت الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وباكستان رولا أبو منه، إن أحدث مؤشر لمديري المشتريات في دولة الإمارات يؤكد متانة الاقتصاد غير النفطي وقدرته على الحفاظ على زخمه حتى في ظل التحديات الإقليمية، ويواصل كل من الاستهلاك المحلي والاستثمار دعم النشاط الاقتصادي، فيما يوفر التعافي التدريجي للطلب الخارجي آفاقاً أكثر إيجابية خلال الربع الثالث من العام، وتعكس هذه المؤشرات قوة الأسس الاقتصادية لدولة الإمارات، وترسخ مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً للتجارة والاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال.