أرمينيا تمدد إعفاء تأشيرة الدخول للمقيمين في الإمارات حتى يوليو 2027

أعلنت السلطات الأرمينية تمديد العمل بالقرار المؤقت للإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة للمسافرين المؤهلين من دول الخليج لمدة عام إضافي، ليصبح القرار ساري المفعول حتى الأول من يوليو عام 2027.

ويهدف هذا القرار إلى تسهيل إجراءات السفر وحركة السياحة والتبادل بين أرمينيا ودول الخليج، ما يتيح للمسافرين زيارة البلاد بسهولة ومن دون تعقيدات إجرائية طوال الفترة المقبلة.

وبموجب القرار، يُعفى من تأشيرة الدخول رعايا الدول المؤهلة الذين يحملون تصريح إقامة ساري المفعول صادراً عن دولة الإمارات، أو البحرين، أو قطر، أو السعودية، أو الكويت، أو سلطنة عُمان، أو عن الولايات المتحدة، أو إحدى دول الاتحاد الأوروبي، أو دول منطقة شنغن، وذلك خلال الفترة الممتدة من الأول من يوليو 2026 ولغاية الأول من يوليو 2027، شريطة أن يكون تصريح الإقامة صالحاً لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الدخول إلى أرمينيا.

ويُسمح للمسافرين المؤهلين بالإقامة في أرمينيا من دون تأشيرة لمدة تصل إلى 180 يوماً خلال سنة واحدة. كما يجب إبراز تصريح الإقامة إما على شكل بطاقة إقامة أو ملصق رسمي مثبت داخل جواز السفر. ويمكن للمهتمين الاطلاع على القائمة الكاملة للدول المشمولة بالقرار عبر الرابط هنا.

إجراءات أبسط

ويُسمح للمسافرين المؤهلين بالإقامة في أرمينيا من دون تأشيرة لمدة تصل إلى 180 يوماً خلال سنة واحدة. كما يجب إبراز تصريح الإقامة إما على شكل بطاقة إقامة أو ملصق رسمي مثبت داخل جواز السفر.

تكمن أهمية هذا القرار في بساطة الإجراءات؛ فلا حاجة للانتظار في طوابير السفارات، أو دفع رسوم التأشيرة، أو استكمال الإجراءات الورقية قبل المغادرة. كما يتزامن القرار مع موسم السفر الصيفي، إذ تحظى أرمينيا باهتمام مسافري المنطقة لتميّزها بأجواءٍ معتدلة، وطبيعة، وبلدات تاريخية، وعاصمة عريقة، إلى جانب قربها الجغرافي من دول الخليج.

وقالت رئيسة لجنة السياحة في وزارة الاقتصاد بجمهورية أرمينيا لوسين غيفورغيان: "من خلال تمديد هذا القرار، نؤكد استمرار انفتاحنا على استقبال المزيد من الزوار وتعزيز التبادل بين شعوبنا. ونتطلع إلى الترحيب بعدد أكبر من الضيوف من دول الخليج لاكتشاف أرمينيا وما تزخر به من تجارب متنوعة".

وأكدت السلطات الأرمينية أن شروط الدخول وأهلية الاستفادة من الإعفاء من التأشيرة تختلف بحسب الجنسية ووضع الإقامة، ونصحت المسافرين بالاطلاع على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأرمينية للتأكد من أحدث التعليمات والاطلاع على القائمة الكاملة للدول المشمولة بالإعفاء من التأشيرة قبل حجز السفر.