خلف الحبتور يعلن عن مشروع جديد في سورية

كشف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة الحبتور"، عن مشروع جديد في سورية، دون أن يكشف عن تفاصيله، وعبّر عن أمله أن يشكل المشروع قيمة مضافة للسوق السورية.

وكتب الحبتور في حسابه على منصة "إكس": "أستعد قريباً للعودة إلى دولة الإمارات المبروكة في زيارة عمل قصيرة، لمتابعة عدد من المشاريع التي نعمل على تطويرها، والاطلاع على آخر مراحل التحضير لها، ومن بينها مشروع جديد في الجمهورية العربية السورية، سنكشف عن تفاصيله قريباً، بإذن الله".

وتابع قائلاً: "نأمل أن يشكل قيمة مضافة للسوق السورية، وأن يكون خطوة جديدة تعكس ثقتنا بمستقبل سورية، وإيماننا بقدرة شعبها على البناء واستعادة مكانتها الاقتصادية.. نسأل الله التوفيق والسداد، وأن يبارك هذه الجهود، وأن يجعلها خيراً لسورية وشعبها العزيز، بإذنه تعالى.".