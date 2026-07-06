حملة استدعاء لـ 678 مركبة من «فورد برونكو» في أسواق الدولة

ينفذ وكلاء سيارات «فورد» على مستوى الدولة، بالتنسيق مع إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والسياحة، حملة استدعاء تشمل بعض المركبات من طرز «فورد برونكو».

وتشمل حملة الاستدعاء، التي تنفذها شركتا «الطاير للسيارات» و«بريمير موتورز»، الوكيلان المحليان لسيارات «فورد» في أسواق الدولة، تلك الطرز لمركبات «فورد برونكو»، لعامَي الصنع 2024 و2025، والمنتجة في بلد المنشأ بالولايات المتحدة الأميركية.

ومن المتوقع وفق بيانات حملة الاستدعاء أن يصل إجمالي عدد الوحدات المستدعاة إلى 678 مركبة على مستوى الدولة، وترجع أسباب حملة الاستدعاء إلى أن بعض المركبات المتأثرة، والمشمولة في الحملة، قد يحدث فيها ارتخاء بأحد «براغي» ضبط ارتفاع المقعد، ما قد يؤدي إلى مع مرور الوقت إلى انفصالها في أحد المقعدين الأماميين أو كليهما، وقد يلاحظ السائق أو الراكب أصوات طقطقة أو اهتزاز أو عدم ثبات في قاعدة المقعد، وفي حال انفصال «برغي» التثبيت عن موضعه بالكامل، فقد يقل مستوى أمان المقعد، ويزيد خطر التعرض لإصابة عند وقوع حادث. وتتولى منافذ شركتي التوكيل المحلي لسيارات «فورد» في الإمارات، إجراء فحص المقعدين الأماميين لجميع المركبات المشمولة في الحملة، للتأكد من سلامة «براغي» ووصلات آلية ضبط ارتفاع هيكل المقعد والتحقق من عدم ارتخائها أو انفصالها عن موضعها، وذلك دون أي كلفة على مالك السيارة.