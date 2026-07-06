إقبال عالمي على المشاركة في الدورة الخامسة من «جائزة محمد بن راشد للمياه»

أكدت مؤسسة «سقيا الإمارات» أن الدورة الخامسة من «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه»، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، تشهد إقبالاً متزايداً من المشاركين من مختلف أنحاء العالم، في ظل مواصلة الجائزة ترسيخ مكانتها منصة عالمية رائدة لتحفيز الابتكار في قطاع المياه، من خلال دعم الحلول المستدامة والقابلة للتطبيق والتوسع، والتي تعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة والتقنيات المتقدمة، ومنها الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لمواجهة شح المياه في المجتمعات الأكثر احتياجاً على مستوى العالم.

ودعت المؤسسة الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات والمؤسسات والمبتكرين حول العالم، للاستفادة من الفترة المتبقية قبل الموعد النهائي لتقديم المشاركات في 30 سبتمبر 2026.

وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات، سعيد محمد الطاير: «تدعم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار وصناعة الحلول المستدامة للتحديات الإنسانية والتنموية»، وأضاف: «تواصل الجائزة ترسيخ مكانتها منصة دولية رائدة لتحفيز المبتكرين والباحثين والمؤسسات والشركات على تطوير حلول متقدمة تسهم في توفير المياه النظيفة والآمنة، لاسيما للمجتمعات الأكثر حاجة، بالاعتماد على الطاقة النظيفة والتقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي. وتكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة في ظل التوجه العالمي نحو الحلول الذكية والرقمية القادرة على إحداث نقلة نوعية في قطاع المياه، سواء من خلال تحسين كفاءة التشغيل، أو تعزيز المراقبة الاستباقية، أو تطوير حلول أكثر استدامة وقابلية للتوسع».

وتولي الدورة الخامسة اهتماماً خاصاً بالحلول القائمة على التحول الرقمي والتقنيات المتقدمة، ومنها توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي لتعزيز المراقبة الاستباقية وتحسين التشغيل وكفاءة إدارة الموارد المائية.

يشار إلى أن القيمة الإجمالية للجائزة مليون دولار، وتضم أربع فئات رئيسة: «جائزة المشاريع المبتكرة» بقيمة 540 ألف دولار للمشاريع الصغيرة والكبيرة، و«جائزة الابتكار في البحث والتطوير» بقيمة 400 ألف دولار، توزع بالتساوي بين المؤسسات الوطنية والعالمية، و«جائزة الابتكارات الفردية» بقيمة 40 ألف دولار، وتشمل فئتي الباحث المتميز والشباب، إلى جانب «جائزة الحلول المبتكرة للأزمات» بقيمة 20 ألف دولار.