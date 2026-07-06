عروض «صيف الشارقة 2026» تجذب الزوار

تشهد عروض «صيف الشارقة 2026»، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إقبالاً واسعاً من الزوار، منذ انطلاقتها في الأول من يوليو الجاري، بجميع مدن ومناطق الإمارة. وتتواصل تخفيضات الموسم الصيفي حتى الـ15 من سبتمبر المقبل، وتشمل عروضاً حصرية على أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية في مختلف المراكز والأسواق والمتاجر بالإمارة، بتعاون استراتيجي مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين.

وتجمع عروض صيف الشارقة تحت مظلتها أكثر من 55 شريكاً من القطاعين الحكومي والخاص، وتقدم أكثر من 60 باقة ومنتجاً سياحياً صُممت لتناسب مختلف الفئات العمرية والاهتمامات إلى جانب أكثر من 700 جائزة رصدتها الحملة للمتسوقين والزوار طوال فترتها.

إذ تشارك في فعاليات هذا الموسم التي تتواصل للمرة الأولى لمدة 114 يوماً متتالية مجموعة كبيرة من المنشآت الفندقية، وأكبر مراكز التسوق والمحال التجارية والوجهات السياحية والترفيهية في الإمارة. وأكد رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، خالد جاسم المدفع، أن «عروض صيف الشارقة 2026» تأتي في إطار جهود الهيئة وشركائها لتقديم موسم صيفي متكامل، يعكس تنوع المقومات السياحية والترفيهية التي تزخر بها الإمارة، ويعزز مكانتها وجهةً مفضلة للعائلات والزوار من داخل الدولة وخارجها، موضحاً أن البرنامج صُمم ليقدم تجارب متنوعة تستثمر ما تتميز به إمارة الشارقة من مقومات طبيعية وثقافية، تمتد بين المدينة والساحل والصحراء إلى جانب باقة متكاملة من الفعاليات والأنشطة والعروض التي تلبي تطلعات مختلف الفئات العمرية والشرائح المجتمعية، وأضاف أن هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة تواصل تطوير تجربة الزائر من خلال توظيف الحلول الرقمية والابتكارات الذكية، بما في ذلك تطبيق «عروض الشارقة»، وتقنيات الواقع المعزز والسحوبات الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز التفاعل مع الفعاليات والعروض المقدمة والارتقاء بتجربة الزائر.