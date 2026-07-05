اللجنة التنظيمية لمعرض الشارقة العقاري "إيكرس" تبدأ استعداداتها لدورته الجديدة

أعلنت اللجنة التنظيمية العليا لمعرض الشارقة العقاري "إيكرس" بدء استعداداتها التحضيرية لتنظيم الدورة الجديدة من الحدث خلال ينايرالمقبل وفق رؤية تستهدف تقديم نسخة استثنائية من المعرض.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد بمقر الغرفة برئاسة عبدالله سلطان العويس وحضور عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعبد العزيز راشد آل صالح مدير دائرة التّسجيل العقاريّ بالشارقة وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال وسعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التنظيمية للمعرض رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل القطاع العقاري إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي اللجان التنفيذية المشتركة بين الغرفة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة.

ناقش الاجتماع وضع خطة عمل استراتيجية للمرحلة المقبلة وتحديد مستهدفاتها المرتبطة بفترات زمنية محددة إلى جانب إطلاق مبادرات نوعية تواكب التغيرات والمستجدات التي يشهدها القطاع العقاري خلال المرحلة القادمة لا سيما من حيث نوعية المشاريع العقارية المطروحة.

وتطرق إلى الجهود المبذولة للعمل على خارطة طريق مستقبلية تحت مظلة "رؤية إيكرس المستقبلية" تتضمن التوسع في تنظيم المعرض محلياً وإقليمياً ودولياً بهدف استقطاب المزيد من المستثمرين والمطورين والشراكات الاستراتيجية ونقل قصة النجاح العقاري والبيئة الاستثمارية الجاذبة لإمارة الشارقة ودولة الإمارات إلى محافل عالمية.

و أكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس اللجنة التنظيمية العليا لمعرض الشارقة العقاري "إيكرس" أن اللجنة تعمل على خارطة طريق للأعوام المقبلة تحت مظلة "رؤية إيكرس المستقبلية" تشمل التوسع في تنظيم المعرض في محطات محلية وإقليمية ودولية جديدة.

وأوضح العويس أن اللجنة التنظيمية العليا حريصة على الإعداد لدورة جديدة من المعرض تمثّل علامة فارقة في مسيرته وتتماشى مع المكانة المتنامية التي بلغتها إمارة الشارقة بوصفها وجهة استثمارية مستدامة مشيراً إلى أن "إيكرس" يجسد اهتمام الإمارة بتطوير القطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الحيوية للاقتصاد المحلي وركيزةً أساسية لتحفيز الأنشطة المرتبطة به وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال بما ينسجم مع رؤية الإمارة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لافتاً إلى أن المعرض يليق بمكانة إمارة الشارقة وحجم المشاريع التنموية النوعية التي تُنفَّذ فيها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بما يعكس النهضة العمرانية الشاملة.

من جانبه قال عبدالعزيز أحمد الشامسي إن الدائرة وبالتنسيق مع غرفة الشارقة والشركاء الاستراتيجيين بدأت استعداداتها المبكرة لإطلاق النسخة الجديدة من معرض الشارقة العقاري وذلك لتقديم دورة استثنائية تليق بمكانة المعرض وتلبي تطلعات المستثمرين وتعزز فرص الشراكة والاستثمار الواعد مؤكدا أن النجاحات المتتالية للمعرض تشكل حافزاً قوياً للاستمرار وتلبية تطلعات السوق.

وأوضح أن الاستعدادات للدورة المقبلة تستند إلى المكتسبات الكبيرة للنسخة السابقة 2026 التي شهدت قفزة استثنائية بتسجيل صفقات بلغت 5 مليارات درهم واستقطاب أكثر من 18 ألف زائر بمشاركة قياسية تخطت 120 عارضاً قدموا أكثر من 200 مشروع عقاري وهو ما يرسخ الثقة المتنامية بالمعرض ويؤكد مكانة الشارقة وجهة استثمارية رائدة عالمياً.

وشدد الشامسي التزام دائرة التسجيل العقاري بمواصلة الشراكة الاستراتيجية مع كافة الأطراف لرفع الجاهزية القصوى والارتقاء بالخدمات العقارية والرقمية وتسهيل الإجراءات.

بدوره، أكد سعيد غانم السويدي أن نجاحات "إيكرس" على مدى دوراته باتت معياراً راسخاً يرفع سقف الطموح ويضع اللجنة التنظيمية أمام مسؤولية أكبر مع الإعداد لكل دورة جديدة مشيرا إلى أن المعرض يجسد مساهمة قطاع العقارات في دفع عجلة التنمية بالإمارة من خلال إيجاد بيئة تفاعلية تتحول فيها المشاريع المطروحة إلى صفقات مجزية للمطورين والمشترين وتمكين الشركات العقارية المحلية من إبراز مشاريعها الواعدة وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.