عروض صيف الشارقة 2026 تحظى بإقبال واسع

تشهد عروض صيف الشارقة 2026 التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة إقبالاً واسعاً من الزوار منذ انطلاقتها في الأول من يوليو الجاري في جميع مدن ومناطق الإمارة .

وتتواصل تخفيضات الموسم الصيفي حتى الخامس عشر من سبتمبر المقبل وتشمل عروضاً حصرية على أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية في مختلف المراكز والأسواق والمتاجر بالإمارة بتعاون استراتيجي مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين.

وتجمع عروض صيف الشارقة تحت مظلتها أكثر من 55 شريكاً من القطاعين الحكومي والخاص وتقدم أكثر من 60 باقة ومنتجاً سياحياً صُممت لتناسب مختلف الفئات العمرية والاهتمامات إلى جانب أكثر من 700 جائزة رصدتها الحملة للمتسوقين والزوار طوال فترتها.

إذ تشارك في فعاليات هذا الموسم التي تتواصل لأول مرة لمدة 114 يوماً متتالية مجموعة كبيرة من المنشآت الفندقية وأكبر مراكز التسوق والمحال التجارية والوجهات السياحية والترفيهية في الإمارة.

وأكد خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة أن "عروض صيف الشارقة 2026" تأتي في إطار جهود الهيئة وشركائها لتقديم موسم صيفي متكامل يعكس تنوع المقومات السياحية والترفيهية التي تزخر بها الإمارة ويعزز مكانتها وجهةً مفضلة للعائلات والزوار من داخل الدولة وخارجها موضحا أن البرنامج صُمم ليقدم تجارب متنوعة تستثمر ما تتميز به إمارة الشارقة من مقومات طبيعية وثقافية تمتد بين المدينة والساحل والصحراء إلى جانب باقة متكاملة من الفعاليات والأنشطة والعروض التي تلبي تطلعات مختلف الفئات العمرية والشرائح المجتمعية.

وأضاف أن هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة تواصل تطوير تجربة الزائر من خلال توظيف الحلول الرقمية والابتكارات الذكية بما في ذلك تطبيق "عروض الشارقة" وتقنيات الواقع المعزز والسحوبات الإلكترونية بما يسهم في تعزيز التفاعل مع الفعاليات والعروض المقدمة والارتقاء بتجربة الزائر مشيرا إلى أن تمديد الموسم حتى منتصف سبتمبر بعد إطلاق عروض الضيافة وباقات الإقامة الفندقية في وقت مبكر من هذا العام يجسد رؤية الهيئة الهادفة إلى تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية على امتداد فصل الصيف بالتعاون مع مختلف الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص بما يسهم في تعزيز جاذبية الإمارة ودعم استدامة نمو القطاع السياحي.

من جانبه أكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الغرفة وضعت هذا العام ترسيخ نمو قطاع التجزئة في مقدمة أولوياتها عبر ابتكار أدوات دعم ملموسة لمجتمع الأعمال تتمثل في تيسير إصدار تصاريح العروض الترويجية بإجراءات مرنة الأمر الذي يتيح للمنشآت التجارية تقديم تخفيضات نوعية للمستهلكين.

وأوضح أن التسهيلات تنعكس مباشرة على نشاط البيع والشراء في مختلف الأسواق ومراكز التجزئة بالإمارة وتمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة فرصة لتوسيع قاعدة عملائها والمنافسة خلال ذروة الموسم الصيفي فضلاً عن إسهام هذه الآلية في تنشيط حركة السياحة وإنعاش السوق المحلي وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع التجارة والتجزئة وهو ما يجسّد التزام الغرفة الراسخ بدعم مجتمع الأعمال وتمكينه من المساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي التي تتبناها إمارة الشارقة.

وتتميز عروض صيف الشارقة هذا العام بتنوع الفعاليات والتجارب الصيفية حيث تطلق ضمن الحملة "مدينة شمسة الترفيهية" التي تستقبل الزوار بأنشطتها في قلب مدينة الشارقة التي تعكس البيئة الحضرية إلى جانب ورش عمل تفاعلية في عطلات نهاية الأسبوع داخل مراكز التسوق المشاركة .

وتتيح عروض الصيف لزوار الشارقة وسكانها فرصة الاستمتاع بمجموعة من أبرز المعالم والوجهات السياحية في الإمارة.