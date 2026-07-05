تخفيضات صيف دبي تزيد الإقبال على مراكز التسوق وتنعش المبيعات بنسب تصل إلى 30%

شهدت مراكز التسوق في دبي مظاهر إقبال لافتة، أخيراً، من الأسر المستهلكة، للاستفادة من عروض تخفيضات دبي الصيفية الكبرى، التي تأتي ضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي»، وتنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

ورصدت «الإمارات اليوم»، في جولة بعدد من مراكز التسوق، إقبالاً كبيراً من المستهلكين على المراكز التجارية، مع بدء انطلاق العروض الخميس الماضي، عبر انطلاق فعالية «12 ساعة من التخفيضات الحصرية»، فيما استمرت مظاهر زخم الإقبال على المراكز خلال عطلة نهاية الأسبوع، بدعم استمرار العروض المختلفة بالمتاجر، والتي شملت تنزيلات متباينة على الملابس الجاهزة والأجهزة الإلكترونية والأحذية والحقائب الجلدية والعطور ومستحضرات العناية والتجميل.

بدورهم، أشار مستهلكون لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن العروض واكبت فترة الاستعداد للعطلات الصيفية، ما أتاح فرص التسوق لمرات عدة، وشراء مستلزمات العطلات من الهدايا، لافتين إلى أن الملابس والأحذية والعطور استحوذت على الحصة الكبرى من التنزيلات.

من جانبهم، أفاد مختصون في قطاع تجارة التجزئة، بأن العروض أسهمت في زيادة الإقبال بمعدلات كبيرة، وأنعشت مبيعات التجزئة بمعدلات تتجاوز 30%، مقارنة بالفترات السابقة، مع توقعات أن ترتفع وتيرة الإقبال بمعدلات أكبر خلال الأيام المقبلة مع استمرار العروض.

التخفيضات الصيفية

وتفصيلاً، قال المستهلك، صلاح عبدالرحمن، إن «عروض التخفيضات الصيفية، التي انطلقت الخميس الماضي، وتستمر في مراكز التسوق بدبي، كان لها تأثيرات إيجابية في إتاحة مجالات التسوق وشراء الهدايا قبيل موسم السفر بالعطلات الصيفية للعديد من الأسر»، لافتاً إلى أن «استمرار العروض بمراكز التسوق من المظاهر الإيجابية التي تتيح للمستهلكين فرص الشراء مرات متعددة، عبر تكرار زيارة المراكز، وعدم التزام وقت محدد للشراء والاضطرار للازدحام بالمراكز».

وقال المستهلك، محمود عزمي، إن «عروض التخفيضات الصيفية شهدت معدلات إقبال كبيرة من المستهلكين، وهو ما ظهر بشكل لافت مع الاصطفاف على المتاجر ومواقف السيارات بالمراكز، لاسيما أن تلك التنزيلات تمثل فرصة جيدة للأسر المستهلكة لشراء مستلزمات وهدايا موسم العطلات بأسعار مناسبة»، مبيناً أن «الملابس الجاهزة والأحذية والعطور استحوذت على الحصص الكبرى من التنزيلات، وهو من المظاهر الإيجابية، كون تلك المنتجات تعد من الأكثر طلباً بالنسبة لغالبية المستهلكين».

وأضاف المستهلك، تامر حسين، أن «طرح التنزيلات خلال الفترة الحالية أتاح للأسر فرص التسوق لشراء مستلزماتها لموسم العطلات الصيفية وشراء الهدايا، خصوصاً من منتجات الملابس والأحذية والعطور والتي استحوذت على الحصص الكبيرة من التخفيضات»، لافتاً إلى أن «استمرار عروض التنزيلات لفترة طويلة بمراكز التسوق من المظاهر الإيجابية، مع إتاحتها المجال للمستهلكين، للشراء على فترات متعددة وتكرار زيارة مركز التسوق لاختيار الهدايا».

مظاهر انتعاش

من جانبه، قال مسؤول المبيعات في أحد منافذ تجارة الملابس، راج ماهيش، إن «عروض التخفيضات التي طرحت أخيراً في الأسواق، انعكست عبر انتعاش الطلب على منافذ تجارة التجزئة في دبي، إذ رفعت معدلات الإقبال بمعدلات فائقة من الأسر المستهلكة الذين يتجهون للاستفادة من عروض التنزيلات لشراء مستلزمات وهدايا موسم العطلات الصيفية»، لافتاً إلى أن نسبة نمو المبيعات تتجاوز 30% مقارنة بالفترات السابقة.

وأضاف مسؤول المبيعات في أحد منافذ تجارة الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية، محمد بشير، أن «عروض التنزيلات المطروحة خلال الفترة الحالية، أسهمت بإنعاش قطاع تجارة التجزئة بمعدلات كبيرة وهو ما ظهر عبر زيادة الإقبال من الأسر والمتعاملين على المتاجر لشراء الهدايا، وهو ما أسهم بزيادة المبيعات بنحو 30% مقارنة بالفترات السابقة، ومن المنتظر أن ترتفع وتيرة الطلب مع استمرار العروض بمراكز التسوق خلال الأيام المقبلة»، لافتاً إلى أن تزايد حصص الملابس والأحذية من عروض التنزيلات يأتي في ظل كون تلك المنتجات الأكثر طلباً لدى المستهلكين.

وأوضح مسؤول المبيعات في أحد منافذ تجارة الإلكترونيات، جوي بايجو، أن «الفترة الحالية تشهد رواجاً لافتاً وانتعاشاً في مبيعات قطاع تجارة التجزئة، بدعم عروض التنزيلات المطروحة في الأسواق أخيراً، والتي حفزت العديد من المتعاملين للإقبال على شراء هدايا موسم العطلات الصيفية»، متوقعاً أن تسهم التنزيلات في ارتفاع المبيعات بمعدلات تصل إلى 30% مقارنة بالفترات السابقة.