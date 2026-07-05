«ديوا» توفر 46 نقطة شحن كهربائية في مواقف مبنى «الشراع»

توفر هيئة كهرباء ومياه دبي، 46 نقطة شحن للمركبات الكهربائية في مواقف مبنى «الشراع»، مقرها الرئيس الجديد، وذلك ضمن مبادرة «الشاحن الأخضر».

وتضم هذه النقاط 40 نقطة شحن بالتيار المتردد مخصصة لموظفي الهيئة، إضافة إلى 6 نقاط للشحن بالتيار المستمر مخصصة للزوار الرسميين.

ويُعد مبنى «الشراع» أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، في تجسيد واضح لالتزام الهيئة بترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في الابتكار والاستدامة وكفاءة استخدام الطاقة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «خلال تدشين مبنى (الشراع)، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دبي تواصل تقديم نموذج فريد في تحويل الاستدامة من هدف استراتيجي إلى أسلوب حياة وممارسة يومية تطال كل جنبات المجتمع. وانطلاقاً من هذه الرؤية، حرصنا على أن يجسد مبنى (الشراع) أفضل الممارسات العالمية في الاستدامة، ليس فقط بصفته مبنى إيجابي الطاقة ينتج من الطاقة النظيفة أكثر مما يستهلك، ويوفر بيئة عمل ذكية ومستدامة تضع الإنسان في مركز الاهتمام، بل أيضاً من خلال توفير بنية تحتية متكاملة تدعم التنقل الأخضر، بما في ذلك نقاط شحن المركبات الكهربائية التي تشجع الموظفين والزوار على تبني خيارات نقل صديقة للبيئة».

وأضاف الطاير: «في إطار رؤية قيادتنا الرشيدة، نواصل تعزيز ريادة دبي في مجال التنقل المستدام، وتشجيع استخدام المركبات الكهربائية انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030. كما نسهم في دعم جهود الإمارة الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل وتحسين جودة الهواء وتعزيز جودة الحياة، بما يرسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدن المستدامة». يشار إلى أنه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بلغ عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية في دبي 2223 نقطة شحن، تشمل محطات «الشاحن الأخضر» التابعة للهيئة ومحطات الشحن التي يديرها مشغلو نقاط الشحن المستقلون المرخصون من قبل الهيئة، بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص. وقد أسهم الإطار التنظيمي للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، الذي وضعته الهيئة، في تنظيم القطاع وتحديد متطلبات ترخيص مشغلي نقاط الشحن المستقلين، مع مراعاة الاحتياجات الحالية والمستقبلية، بما يعزز ريادة دبي في تبني وتطوير حلول التنقل الأخضر.