أسعار الذهب تعود للارتفاع.. والطلب مستمر على السبائك والمشغولات

عادت أسعار الذهب للارتفاع مجدداً، عقب أربعة أسابيع من الانخفاضات المتتالية، مسجلة بنهاية الأسبوع الماضي زيادة بين 6.25 و10.25 دراهم للغرام من مختلف العيارات مقارنة بأسعاره بنهاية الأسبوع السابق له، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة. وكانت أسعار المعدن الأصفر قد سجلت تراجعاً خلال الأسابيع الأربعة السابقة بقيمة بلغت 54.25 درهماً للغرام.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن ارتفاع أسعار المعدن الأصفر لم تؤثر حتى الآن بشكل كبير في الإقبال على المشغولات والسبائك الذهبية، مع كون أسعار الذهب ما زالت عند حدود منخفضة ومحفزة على الشراء خلال الفترة الحالية، وذلك عقب تسجيلها معدلات تراجع استمرت لأربعة أسابيع متتالية.

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، 503 دراهم، بارتفاع قيمته 10.25 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق. فيما سجل سعر الغرام، عيار 22 قيراطاً، مبلغ 466 درهماً، بزيادة 9.75 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 446.75 درهماً، بارتفاع بلغ 9.25 دراهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 383 درهماً، وبزيادة بلغت 8 دراهم. وبلغ سعر عيار 14 قيراطاً 298.75 درهماً بارتفاع وصل إلى 6.25 دراهم.

من جانبه، قال مدير محل «ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك، إن «الأسواق شهدت إقبالاً بمعدلات متباينة على شراء المشغولات والسبائك الذهبية خلال الفترة الأخيرة، وأن الارتفاعات السعرية الأخيرة لم يكن لها انعكاسات مؤثرة بشكل واضح على معدلات الطلب، وذلك مع تسجيل أسعار المعدن الأصفر لمعدلات تراجع استمرت لأربعة أسابيع متتالية»، مبيناً أن «مؤشرات الطلب من المتوقع أن تستمر بمعدلات متقاربة في ظل استمرار الحدود السعرية عند معدلات محفزة على الشراء».

من جهته، قال مدير التسويق في مجموعة «الرميزان لتجارة الذهب»، محمد ذيبان، إن «منافذ البيع تشهد طلباً لافتاً على شراء هدايا المشغولات والسبائك الذهبية خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في ظل الحدود السعرية المحفزة للمعدن الأصفر، وتزايد ثقة المتعاملين بالإقبال على شراء منتجات السبائك كمصدر آمن لحفظ القيمة ولأغراض الزينة والادخار على المدى الطويل، وهو ما ظهر بشكل واضح عبر إقبال الأسر والفئات المختلفة للمتعاملين خلال الفترة الأخيرة».

وأضاف مسؤول المبيعات في محل «ريج لتجارة الذهب والمجوهرات»، مانج باليك، أن «الأسواق شهدت طلباً على شراء المشغولات والسبائك خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً منتجات السبائك والعملات التي استحوذت على الحصص الأكبر من عمليات الشراء»، لافتاً إلى أن «استمرار الطلب يرجع إلى حالة التراجع المتتالية التي سجلها المعدن الأصفر، خلال الأسابيع السابقة، والتي أبقت على الحدود السعرية عند معدلات محفزة للطلب».

• أسعار الذهب ارتفعت خلال أسبوع بين 6.25 و10.25 دراهم للغرام من مختلف العيارات.