بنمو قياسي 48.4%.. تجارة الإمارات مع غويانا تسجل 2.74 مليار درهم في 2025

استقبل رئيس جمهورية غويانا التعاونية، الدكتور محمد عرفان علي، وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، الذي يقوم بزيارة رسمية بمشاركة وفد إماراتي يضم مسؤولين وقادة أعمال، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين، وذلك بحضور مبعوث وزير الخارجية إلى دول الكاريبي ودول الباسيفيك، عمر شحادة.

وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع غويانا 746.3 مليون دولار (2.74 مليار درهم) عام 2025، بنمو قياسي بلغ 48.4% مقارنة بعام 2024، وتظهر هذه الزيادة تنامي العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين والفرص المتاحة لمزيد من التعاون الاقتصادي مع غويانا، التي يُعد اقتصادها واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بما يعكس تنامي العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية غويانا، وحرص الجانبين على الارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدماً.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عرفان علي، تطلع بلاده إلى توسيع الشراكة مع دولة الإمارات، لاسيما في القطاعات التجارية والاستثمارية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم أهداف التنمية المستدامة. وعقد الزيودي، خلال الزيارة، التي جاءت ضمن «أيام التجارة الإماراتية»، سلسلة اجتماعات ثنائية مع الوزراء وكبار المسؤولين.

وتناولت الاجتماعات بحث تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية من بينها الطاقة المتجددة والزراعة والتكنولوجيا، والتعدين والبنية التحتية والخدمات المالية والحلول الأمنية وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.

وقال الزيودي: «يُشكّل اقتصاد غويانا سريع النمو فرصة واعدة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار مع دولة الإمارات، مدعوماً بمواردها الطبيعية الغنية وموقعها الاستراتيجي، وقد ركّزت نقاشاتنا خلال الزيارة على بحث آليات توطيد التعاون لتحقيق المصالح المشتركة، ونعمل على ترسيخ أسس شراكة قوية ومستدامة، تماشياً مع الالتزام المتبادل بين البلدين الصديقين لمواصلة تعميق علاقاتهما طويلة الأمد».