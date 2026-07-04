«طيران الإمارات» تستعد لاستقبال 3500 طفل مسافر دون مرافق

تستعد شركة طيران الإمارات لواحدة من أكثر فترات ذروة سفر المسافرين الصغار دون مرافق، وذلك مع انتهاء العام الدراسي وبدء العطلة الصيفية للطلاب في دولة الإمارات، حيث ستستقبل الناقلة خلال الأسبوعين المقبلين أكثر من 3500 طفل سيسافرون بشكل مستقل بالاستفادة من هذه الخدمة المتميزة التي توفرها الناقلة للعائلات.

وذكرت الشركة في بيان أمس، أنه على مدار السنوات الخمس الماضية فقط، سافر أكثر من 250 ألف طفل دون مرافق على رحلات «طيران الإمارات» باستخدام خدماتها للصغار المسافرين بشكل مستقل (الذين تبلغ أعمار معظمهم 11 عاماً أو أقل)، على الرحلات إلى مختلف الوجهات، وبشكل خاص بين دبي وكل من المملكة المتحدة وروسيا وكينيا وفرنسا والهند ومصر.

وأشارت إلى أن خدمة سفر المسافرين الصغار دون مرافق، صممت لتوفير مختلف أشكال الدعم والرعاية للصغار بدءاً من لحظة إنجاز إجراءات سفرهم وحتى وصولهم إلى وجهتهم النهائية، وضمان تمتعهم برحلة مريحة وآمنة تحت إشراف مُباشر في مختلف مراحل سفرهم.

وأوضحت الناقلة أنه يمكن للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً المسافرين بمفردهم استخدام خدمات «طيران الإمارات» للمسافرين الصغار دون مرافق عند حجز تذكرة سفر البالغين على أن يتم حجز الخدمة قبل ما لا يقل عن 24 ساعة من موعد المغادرة عبر خدمة الدردشة المباشرة من «طيران الإمارات»، أو بالاتصال الهاتفي على الشركة أو من خلال أي مكتب محلي لـ«طيران الإمارات».

وأضافت أنه يُمكن للمسافرين الصغار الذين تراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً السفر بشكل مستقل دون الحاجة إلى الخدمة وفقاً لتقدير والديهم أو الوصي عليهم، مشيرة إلى أنه مع ذلك، يمكن للعائلات التي ترغب في حصولهم على دعم إضافي لهم خلال رحلتهم طلب خدمة المسافرين الصغار مقابل 50 دولاراً للرحلة الواحدة، وذلك تبعاً لتوافرها، وضمان تمتعهم بالدعم والإشراف في مختلف مراحل رحلتهم.