4.58 مليارات درهم مكاسب «دبي المالي» في أسبوع

أغلق سوق دبي المالي تعاملات الأسبوع الماضي أمس، مرتفعاً بنسبة 0.68%، أو ما يعادل 40.79 نقطة، عند مستوى 6059.14 نقطة، بدعم الأسهم القيادية في قطاع البنوك. وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 997.7 مليار درهم بنهاية جلسة الأسبوع الماضي، مقارنة مع 993.12 مليار درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه، بمكاسب بلغت نحو 4.58 مليارات درهم.

ودعم أداء السوق نمو أسهم أربعة قطاعات، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 4.88%، و«البنوك» بنسبة 1.19%، علاوة على ارتفاع قطاعي السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة 0.76%، و«المرافق العامة» بـ0.21%.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي سيولة جاوزت 2.86 مليار درهم، بعد التداول على نحو 733.31 مليون سهم، وتنفيذ 63 ألفاً و858 صفقة.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في السوق إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 121 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة جاوزت 1.429 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1.308 مليار درهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 9900.8 نقطة.

وارتفعت رسملة السوق إلى نحو 3.901 تريليونات درهم بنهاية جلسة الأسبوع الماضي، مقارنة مع 3.896 تريليونات درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه، بمكاسب بلغت نحو 5.28 مليارات درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، سيولة جاوزت 4.63 مليارات درهم، بعد التداول على نحو 1.19 مليار سهم، وتنفيذ 101 ألف و925 صفقة.