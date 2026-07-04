الإمارات تشارك في «جيتكس للذكاء الاصطناعي بأوروبا»

شاركت دولة الإمارات في معرض «جيتكس للذكاء الاصطناعي بأوروبا 2026» الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين أخيراً. وجاءت المشاركة من خلال وفد إماراتي برئاسة وزارة الاقتصاد والسياحة، ضم 35 مشاركاً من ممثلي الجهات الحكومية وحاضنات ومسرعات الأعمال ورواد الأعمال، بمن فيهم ممثلون عن 20 شركة إماراتية ناشئة وصغيرة ومتوسطة.

وأكدت وزارة الاقتصاد والسياحة، في بيان أمس، أن المشاركة في المعرض تجسّد رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال، وتعكس الالتزام الحكومي بتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى الأسواق العالمية.