غرف دبي تعرّف شركات صينية بفرص الاستثمار في الإمارة

نظمت غرف دبي طاولة نقاش مستديرة في مدينة شنغهاي، بهدف تعريف المستثمرين والشركات الصينية بفرص الاستثمار التي تتيحها أجندة دبي الاقتصادية «D33»، واستعراض المقومات التنافسية التي تتمتع بها الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، وبوابة استراتيجية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن اللقاء، الذي شارك فيه مجموعة مختارة من ممثلي الشركات والمستثمرين الصينيين، سلط الضوء على بيئة الأعمال المتطورة في دبي، والبنية التحتية المتقدمة، والتشريعات المرنة، التي تدعم نمو الشركات العالمية، وتمكنها من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقاً من الإمارة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي، إن السوق الصينية تكتسب أهمية خاصة ضمن استراتيجية غرف دبي لتعزيز الشراكات الاستثمارية الدولية، حيث تعمل الغرف على بناء جسور تعاون مستدامة، تتيح للشركات الصينية الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها دبي، والانطلاق منها إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في ظل ما تشهده العلاقات بين دبي والصين من نمو متواصل، مدعوماً بتكامل المصالح المشتركة، وتنامي التعاون المشترك في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء الدور المحوري الذي يلعبه منتدى دبي للأعمال - الصين في تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين، حيث تم استعراض مستجدات النسخة المقبلة من المنتدى، التي تنظمها غرف دبي في مدينة شينغن يوم 14 أكتوبر المقبل، وما توفره من منصة استراتيجية تجمع قادة الأعمال والمستثمرين وصناع القرار لاستكشاف فرص الشراكات والاستثمار والتعاون في القطاعات المستقبلية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة.