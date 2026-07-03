عملة "DDSC" تحصل على موافقة المصرف المركزي للشراكة مع منصات تداول مختارة خاضعة لإشراف سلطة تنظيم الأصول الافتراضية

حصلت العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي "DDSC"، والتي تم إصدارها في إطار تعاون بين الشركة العالمية القابضة، وبنك أبوظبي الأول، و"سيريوس انترناشيونال هولدينج"، على شهادة عدم ممانعة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإتاحتها عبر منصات تداول مختارة خاضعة لإشراف سلطة تنظيم الأصول الافتراضية.

ووفق بيان صحافي صادر اليوم، تمثل هذه الموافقة، التي مُنحت بعد استيفاء متطلبات المصرف المركزي، إنجازاً جديداً في مسيرة إطلاق عملة "DDSC"، حيث ستمهّد الطريق لاعتماد أوسع نطاقاً لأصل رقمي منظَّم ومقوّم بالدرهم الإماراتي ليشمل معاملات الدفع والتسوية على مستوى الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.

يُذكر أن العملة الرقمية المستقرة "DDSC" مرتبطة بالدرهم الإماراتي بنسبة متساوية (1:1)، وتتم تسويتها على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة "إيه دي آي" (ADI Chain)، وهي تقنية متقدمة من الطبقة الثانية طُوّرت من قبل المؤسسة.

ومنذ إطلاقها، أثبتت عملة "DDSC" قدرات مؤسسية واسعة النطاق، مع تنفيذ معاملات بقيمة تجاوزت 150 مليون درهم حتى تاريخه، في مؤشرٍ على قابلية المنظومة للتوسع ومرونتها وجاهزيتها التشغيلية؛ ورهنًا باستيفاء متطلبات شهادة عدم الممانعة، ستُتاح عملة "DDSC" عبر منصات تداول مختارة خاضعة لإشراف سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ما يسهّل على المستخدمين الوصول إلى العملة وشراءها واستردادها عبر قنوات متوافقة مع الأطر التنظيمية المعتمدة.

كما تسهم الشراكة مع منصات مرخصة مختارة في توسيع نطاق استخدام العملة خارج إطار المؤسسات، فعند إتاحتها عبر هذه المنصات، ستدعم المدفوعات اليومية، مثل معاملات دفع المتسوقين للتجار، ومعاملات التسوية بين الشركات والموردين، أو تحويل الأموال بين الأفراد، وجميع هذه المعاملات مقوّمة بالدرهم الإماراتي وتتم تسويتها على شبكة البلوك تشين، بما يوفّر بديلاً أسرع وأكثر كفاءة من الأنظمة التقليدية.

وبالنسبة للمستخدمين الأفراد والتجار في دولة الإمارات، تتيح عملة " DDSC" التعامل بوحدة قيمة مألوفة، مع الاستفادة من سرعة تقنية البلوك تشين وانخفاض تكلفتها.

وبصفتها عملة رقمية مستقرة رائدة، منظمة ومدعومة بالدرهم الإماراتي، توفر عملة "DDSC" بديلاً بالعملة المحلية عن العملات الرقمية المستقرة المقوّمة غالباً بالدولار الأمريكي والمستخدمة في أسواق الأصول الرقمية العالمية.

ومن خلال إتاحة المعاملات مباشرة بالدرهم الإماراتي، تساعد عملة "DDSC" على تحقيق كفاءة أكبر في المدفوعات المحلية، مع تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية في الدولة.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إن هذه الموافقة تمثل إنجازاً بارزاً جديداً في مسيرة تطوير المنظومة المالية الرقمية المنظمة في دولة الإمارات، وبعد النجاح في إثبات قدرات العملة الرقمية المستقرة "DDSC" على المستوى المؤسسي، توسّع هذه المرحلة الجديدة نطاقات استخدامها لتشمل الشركات والأفراد، عبر منصات مختارة مرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، بما يدعم تنفيذ معاملات رقمية أسرع وأكثر كفاءة ومنظمة بالكامل بالدرهم الإماراتي.

وأضاف: نؤكد التزامنا في الشركة العالمية القابضة بتطوير بنية تحتية مالية مبتكرة تعزز مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال الأصول الرقمية والخدمات المالية المتقدمة.

وقالت فتون حمدان المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول، إن هذه الموافقة تتيح فرصاً أوفر لاعتماد المدفوعات الرقمية المنظمة، بما يمكّن المزيد من الشركات والأفراد من تنفيذ معاملاتهم بالدرهم الإماراتي في بيئة آمنة وموثوقة، ومن خلال إتاحة الوصول إلى العملة الرقمية المستقرة DDSC عبر منصات مختارة مرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، يساهم بنك أبوظبي الأول في تعزيز استخدام المدفوعات الرقمية المنظمة عبر المنظومة المالية، التزاماً منه بمواصلة تطوير حلول دفع مبتكرة تواكب الاحتياجات المتغيرة لعملائنا، وتدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد رقمي رائد عالمياً.

وقال أجاي هانس راج باتيا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سيريوس انترناشيونال هولدينج"، إن حصولنا على شهادة عدم الممانعة من المصرف المركزي لإتاحة العملة الرقمية المستقرة "DDSC" على منصات تداول مختارة مرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية خطوة مهمة نحو إتاحة المدفوعات الرقمية المنظمة للاستخدامات اليومية؛ وبتوسيع نطاق استخدام عملة "DDSC" في مجالات إضافية خارج نطاق الاستخدام المؤسسي، نوفر فرصاً جديدة للشركات والمستهلكين لإجراء معاملاتهم بالدرهم الإماراتي بأمان وكفاءة وثقة.

وأضاف: تعكس هذه المحطة المهمة متانة التعاون بين شركائنا، ورؤيتنا المشتركة الطموحة لتسريع مستقبل التمويل الرقمي في دولة الإمارات.

ويمثل هذا الإنجاز امتداداً للإطلاق الناجح للعملة الرقمية المستقرة "DDSC"، والذي تلاه تنفيذ إحدى أكبر معاملات العملات الرقمية المستقرة في المنطقة، ما يعزز الرؤية طويلة الأمد التي تجمع بين الشركة العالمية القابضة وبنك أبوظبي الأول و"سيريوس" لتطوير بنية تحتية مالية رقمية موثوقة ومنظمة انطلاقاً من دولة الإمارات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

ومع إتاحة DDSC عبر منصات مرخصة مختارة، ستدعم العملة المزيد من استخدامات الدفع والتسوية والخدمات المالية، بما يسهم في دفع مسيرة تطوير الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.