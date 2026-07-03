13.87مليار درهم تصرفات عقارات دبي الأسبوعية

سجلت التصرفات العقارية في دبي، خلال تعاملات الأسبوع، أكثر من 13.87 مليار درهم عبر تنفيذ 4261 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 8.72 مليار درهم.

وتوزعت المبيعات العقارية بواقع 2597 مبايعة لوحدات سكنية، و208 مبايعات لمبانٍ، و212 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 3017 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 5.23 مليار درهم عبر تنفيذ 1013 صفقة، موزعة بواقع 725 معاملة لوحدات سكنية، و76 معاملة لمبانٍ، و212 معاملة لأراضٍ، بينما سجلت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 3.49 مليارات درهم عبر 2004 صفقة، مقسمة بواقع 1872 معاملة لوحدات سكنية و132 معاملة لمبانٍ.

وسجل الرهن العقاري 1047 معاملة، بقيمة 3.82 مليارات درهم، موزعة بواقع 615 معاملة لوحدات سكنية، و129 معاملة لمبانٍ، 303 معاملة لأراضٍ. وبلغت قيمة الهبات نحو 1.33 مليار درهم، بواقع 197 معاملة، موزعة على 143 معاملة لوحدات سكنية، و14 معاملة لمبانٍ، و40 معاملة لأراضٍ.

وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، اليوم، نحو 2.28 مليار درهم، بعد تنفيذ 517 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 1.73 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الرهون 471.83 مليون درهم، أما الهبات فسجلت 74.93 مليون درهم.

وبذلك، استحوذت المبيعات على نحو 75.97% من إجمالي التصرفات المسجلة اليوم، فيما اقتنصت الرهون 20.74%، أما الهبات فشكلت نحو 3.29%.