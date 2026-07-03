دليل إجرائي موحد لانتقال اليخوت الأجنبية بين دبي ورأس الخيمة

وقّعت سلطة دبي البحرية، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مع هيئة رأس الخيمة للمواصلات، مذكرة تعاون لتعزيز التنسيق المشترك وتطوير آليات العمل في مجالات تنظيم الحركة والخدمات البحرية بين إمارتَي دبي ورأس الخيمة، بما في ذلك تنظيم انتقال اليخوت وقوارب النزهة الأجنبية الزائرة.

وذكرت السلطة، في بيان، أمس، أن المذكرة تهدف إلى توحيد الإجراءات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، ودعم مستهدفات دولة الإمارات في تطوير القطاع البحري وتعزيز السياحة البحرية.

ووقّع المذكرة من جانب سلطة دبي البحرية، الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، في حين وقعها من جانب هيئة رأس الخيمة للمواصلات، مدير عام الهيئة، إسماعيل حسن البلوشي.

وتأتي المذكرة في إطار التوجهات الاستراتيجية لحكومتَي دبي ورأس الخيمة، الرامية إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، وترسيخ أطر التعاون الداعمة للتنمية الاقتصادية واللوجستية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في تنظيم حركة اليخوت الأجنبية الزائرة.

وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على إعداد دليل إجرائي موحد ينظم انتقال اليخوت الأجنبية الزائرة وقوارب النزهة الأجنبية بين دبي ورأس الخيمة، ويوضح أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، بما يشمل السلطات المختصة، والوكلاء البحريين، وملاك ومشغلي الوسائل البحرية وأطقمها، إضافة إلى ملاك المراسي السياحية.

وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم، خلال حفل توقيع الاتفاقية، أن «المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الجهات البحرية في الدولة، وتطوير منظومة أكثر كفاءة ومرونة لتنظيم انتقال اليخوت الأجنبية الزائرة بين إمارات الدولة».

من جانبه، أكد إسماعيل حسن البلوشي أن «توقيع مذكرة التعاون يجسد حرص الجانبين على ترسيخ الشراكة المؤسسية وتعزيز التكامل في تنظيم الحركة والخدمات البحرية، بما يسهم في توحيد الإجراءات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتسهيل انتقال اليخوت الأجنبية الزائرة بين إمارتَي دبي ورأس الخيمة، وفق أفضل الممارسات العالمية».