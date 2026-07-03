مليون اتصال عبر «ستارلينك» على رحلات «طيران الإمارات»

سجل متعاملو شركة طيران الإمارات أكثر من مليون اتصال بخدمة الإنترنت اللاسلكي «ستارلينك»، منذ بدء تقديمها عبر أسطول الناقلة قبل سبعة أشهر.

وأفادت الشركة، في بيان، أمس، بأن حجم البيانات التي استخدمها المتعاملون حتى الآن تصل إلى أكثر من بيتابايت واحد، بينما حظيت الخدمة بإشادات واسعة من المسافرين، حيث وصفها كثيرون بأنها أفضل من الإنترنت المنزلي.

ومع تشغيل أكثر من 60 رحلة يومياً على طائرات «طيران الإمارات» المجهزة بخدمة «ستارلينك»، يختار المتعاملون الاتصال بهذه الخدمة فائقة السرعة لمشاهدة المحتوى، وإجراء مكالمات الفيديو، وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، وممارسة الألعاب عبر الإنترنت، والبقاء على تواصل مع العائلة والأصدقاء طوال الرحلة.

ويعكس تجاوز حاجز المليون اتصال سرعة تبني المتعاملين لخدمة الاتصال من الجيل التالي التي تقدمها «طيران الإمارات»، والمتوافرة حالياً على متن 33 طائرة «بوينغ 777»، وثلاث طائرات «إيرباص A380»، مع استمرار أعمال التركيب بوتيرة متسارعة عبر أسطول الناقلة، وانضمام المزيد من الطائرات المجهزة بالخدمة إلى العمليات أسبوعياً.

وكانت «طيران الإمارات» في طليعة الناقلات الجوية التي استثمرت في تقنيات الاتصال على متن الطائرات، كما كانت من أوائل الناقلات التجارية التي أتاحت خدمة الإنترنت على متن طائرات «A380»، حين كانت الأنظمة الأولى توفر أقل من واحد ميغابت في الثانية من إجمالي سعة الاتصال على الطائرة.

وتتيح خدمة الإنترنت اللاسلكي الحالية على متن «طيران الإمارات» للمتعاملين البقاء على اتصال طوال الرحلة، من خلال خدمات الرسائل، والبريد الإلكتروني، وتصفح الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي على معظم الرحلات. وتتوافر الخدمة مجاناً لجميع متعاملي «طيران الإمارات».