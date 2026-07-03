«الإمارات للألمنيوم» تستكمل المراحل الأولى من إعادة التشغيل قبل الموعد المحدد

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن تحقيق تقدم في استئناف العمليات التشغيلية بموقعها في الطويلة، حيث تم استكمال المراحل الأولى من عملية إعادة التشغيل قبل الموعد المحدد.

وقد تعرضت عمليات الشركة في موقع الطويلة لأضرار كبيرة، في 28 مارس الماضي، نتيجة الهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي، وأدت إلى إيقاف العمليات في الموقع بشكل اضطراري وطارئ.

وأكدت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، في بيان، أنها تضع سلامة موظفيها ومقاوليها في مقدمة أولوياتها.

وشكّلت الشركة فريقاً متخصصاً من الخبراء لضمان استئناف عمليات إعادة التأهيل، وتشغيل المرافق في الطويلة، وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة.

وأحرزت الشركة تقدماً متسارعاً في أعمال إصلاح البنية التحتية المتضررة، حيث تمت إعادة تأهيل المرافق الأساسية في جميع أنحاء الموقع.

وتعمل الشركة على إعادة تأهيل خلايا الاختزال التي يبلغ عددها 1262 خلية، بشكل تدريجي، لاستئناف عمليات المصهر في الطويلة.

واستكملت الشركة إزالة الأقطاب من جميع خلايا الاختزال، وتنظيف 90% من الأحواض، وإزالة 20% من المعدن المتجمد في الخلايا.

وقد تمت إعادة تشغيل أول خلية اختزال تم ترميمها في 26 مايو الماضي، ليصل عدد الخلايا التي تمت إعادة تشغيلها إلى 89 خلية اختزال حتى اليوم.

وكان مصنع إعادة التدوير في الطويلة قد دخل مرحلة التشغيل النهائي قبل وقوع الحادث بوقت قصير، واستؤنفت أعمال التشغيل النهائي خلال أبريل، فيما بدأت عمليات إنتاج المعدن في بداية مايو الماضي، ومن المتوقع أن يستغرق الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة نحو ستة أشهر، وفي مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا، من المتوقع استئناف عمليات الإنتاج خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع إمكانية الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة بوتيرة سريعة، وذلك وفقاً لمدى تحسين سلاسل توريد البوكسيت.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان، إن الشركة تعمل وفق خطة واضحة ومنهجية، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة لاستئناف عمليات الإنتاج في موقع الطويلة الذي يعد أحد أهم مواقع إنتاج الألمنيوم في العالم، وقد أحرزت تقدماً ملموساً بفضل الجهود الاستثنائية لموظفيها، وستواصل الشركة اغتنام كل فرصة متاحة لتسريع وتيرة الاستعادة وإعادة التشغيل.