13.1 مليار درهم مبيعات المكاتب على الخريطة في دبي خلال النصف الأول

سجلت مبيعات المكاتب على الخريطة في دبي قفزة قياسية، خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما بلغت 13.1 مليار درهم عبر 1668 صفقة، متجاوزة إجمالي مبيعات القطاع خلال الأعوام السبعة الماضية مجتمعة، من عام 2019 إلى عام 2025، حيث بلغت 5.48 مليارات درهم عبر 1821 صفقة، وفق تحليل أجرته منصة «المصدر العقاري»، المتخصصة في رصد وتحليل بيانات وتوجهات أسواق العقارات، استناداً إلى بيانات المبيعات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ويعكس هذا الأداء تحولاً متسارعاً في سوق العقارات التجارية في دبي، مدفوعاً بتنامي الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة، واتساع قاعدة الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من الإمارة مقراً لأعمالها، إلى جانب إطلاق مشروعات جديدة رفعت حجم المعروض من المساحات المكتبية من الفئة الممتازة، لاسيما منذ عام 2024.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغت مبيعات المكاتب على الخريطة في دبي 65.9 مليون درهم في عام 2019، و39.4 مليون درهم في 2020، قبل أن تتراجع إلى 825 ألف درهم في عام 2021، ثم ارتفعت إلى 11.5 مليون درهم في عام 2022، و69.9 مليون درهم في عام 2023، قبل أن تقفز إلى 664.4 مليون درهم في عام 2024، ثم إلى 4.63 مليارات درهم خلال العام الماضي، وصولاً إلى الرقم القياسي المسجل في النصف الأول من عام 2026.

ووفقاً لتحليل منصة «المصدر العقاري»، الذي كشفت عن نتائجه في بيان، أمس، استحوذت منطقة الخليج التجاري على الحصة الأكبر من مبيعات المكاتب على الخريطة خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ سجلت 6.8 مليارات درهم من خلال 476 صفقة بيع، بما يمثل نحو 52% من إجمالي قيمة المبيعات و28.5% من إجمالي عدد الصفقات.

تلتها منطقة «المركز التجاري الثانية» بمبيعات بلغت 1.7 مليار درهم عبر 76 صفقة، وجاءت منطقة «تيكوم A» في المرتبة الثالثة بـ1.4 مليار درهم عبر 498 صفقة بيع، ثم مدينة دبي الملاحية بمبيعات تجاوزت مليار درهم من خلال 87 صفقة بيع.

وعلى مستوى الفئات السعرية، سجلت السوق خلال النصف الأول من العام الجاري، 212 صفقة بيع لمساحات مكتبية تجاوزت قيمة كل منها 20 مليون درهم. واستحوذت الصفقات التي راوحت قيمتها بين 20 مليوناً و50 مليون درهم على النصيب الأكبر من قيمة المبيعات، بإجمالي 6.11 مليارات درهم عبر 201 صفقة، فيما سجلت الصفقات التي تجاوزت قيمة كل منها 50 مليون درهم 11 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 629.9 مليون درهم.

كما بلغت مبيعات الفئة بين 10 ملايين و20 مليون درهم نحو 2.39 مليار درهم عبر 169 صفقة، فيما سجلت الفئة بين خمسة ملايين و10 ملايين درهم 1.17 مليار درهم من خلال 162 صفقة.

واستحوذت الفئة بين مليوني درهم وخمسة ملايين درهم على أكبر عدد من الصفقات بواقع 765 صفقة بلغت قيمتها 2.23 مليار درهم، بينما سجلت الفئة بين مليون ومليوني درهم 308 صفقات بقيمة 536.5 مليون درهم. وبلغ عدد الصفقات التي تقل قيمتها عن مليون درهم 52 صفقة بإجمالي 43.2 مليون درهم.

وأظهرت بيانات «أراضي دبي»، أن خمسة مشروعات استحوذت على الحصة الأكبر من نشاط بيع المكاتب على الخريطة خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت حصتها نحو 71.7% من إجمالي قيمة المبيعات و51.3% من إجمالي عدد الصفقات.

وشملت هذه المشروعات «لومينا» و«لومينا ألتا» من «أمنيات»، و«إي إتش إس تاور»، و«برج شاروخان» من «دانوب»، و«31 أبوف» من «بيوند»، حيث سجلت مجتمعة 856 صفقة بيع بقيمة تجاوزت 9.4 مليارات درهم خلال هذه الفترة.

. «الخليج التجاري» تصدّرت مبيعات المناطق بـ6.8 مليارات درهم.

. 212 صفقة بيع لمساحات مكتبية تجاوزت قيمة كل منها 20 مليون درهم.