«المشرق» يوفر حلاً تأمينياً للشركات الصغيرة

أعلن بنك المشرق، أمس، إبرام شراكة مع شركة «سكون للتأمين»، لتقديم حل تأميني مُدمَج مبتَكر لمتعامليه من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر البنك، في بيان، أنه من خلال هذا التعاون أصبح بإمكان الشركات الوصول إلى تأمين تعويضات العمال، وتأمين المسؤولية تجاه الغير مباشرة، عبر منصة «MashreqBiz» للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بما يوفر تجربة أسرع وأبسط ورقمية بالكامل.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «المشرق»، راجيف تشاليسجونكار: «تُمثّل هذه المبادرة خطوة نحو توفير منظومة رقمية متكاملة، تتيح لأصحاب الأعمال إدارة شؤونهم المالية ومخاطرهم التشغيلية من مكان واحد».