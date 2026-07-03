«دبي للسلع» يعزز مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً لتجارة العسل العالمية

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «ناتوراليم فرانس مييل» (NFM)، إحدى أبرز شركات إنتاج ومعالجة العسل في فرنسا، بهدف دعم تطوير «مركز العسل» التابع للمركز، وتعزيز مكانة دبي مركزاً إقليمياً لتجارة العسل العالمية.

وستجمع هذه الشراكة بين طموح مركز دبي للسلع المتعددة في بناء منظومة عالمية المستوى لقطاع العسل، والخبرة الفنية التي تتمتع بها شركة «ناتوراليم فرانس مييل» في مجالات إنتاج العسل وفحصه ومعالجته وتطوير الأسواق الدولية، وفقاً لبيان صادر عن المركز.

وسيعمل الطرفان معاً على استكشاف فرص تعزيز معايير الجودة، وتحسين أنظمة التتبع، وتطوير القدرات المحلية لإنتاج العسل، وفتح آفاق تصديرية جديدة للعسل الإماراتي.

وفي إطار هذا التعاون، سيعمل «دبي للسلع المتعددة» و«ناتوراليم فرانس مييل»، على استكشاف سبل نقل أفضل الممارسات الدولية في مجال تربية النحل، بما يدعم تطوير قطاع تربية النحل في دولة الإمارات.

ويشمل ذلك تبادل الخبرات في إدارة خلايا النحل ومستعمراته، وتقنيات جني العسل، وبروتوكولات التعبئة والتغليف، واختيار النباتات الرحيقية، بما يسهم في بناء القدرات المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية طويلة الأجل لمنتجي العسل الإماراتي.

كما ستبحث الاتفاقية إمكانية إنشاء مختبر متخصص لفحص العسل ضمن مركز العسل التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، بما يتيح توفير قدرات متقدمة لضمان الجودة، وإجراء التحاليل المخبرية، وتعزيز معايير التتبع، وذلك من خلال نقل المعرفة الفنية، ودعم تصميم المختبر، وتدريب الكوادر، وتطبيق ممارسات تدقيق مستمرة.

وإلى جانب التعاون الفني، ستستكشف الشراكة فرصاً لتوسيع الوصول التجاري لمنتجي العسل إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ويشمل ذلك تقييم فرص التوزيع في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، واستكشاف فرص التوريد التكاملية لأنواع العسل الفاخرة، مثل عسل السدر وعسل السمر، إلى جانب دعم التصدير المستقبلي للعسل الإماراتي المنتج محلياً إلى الأسواق الأوروبية، من خلال التعاون في مجالات الجودة، وإمكانية التتبع، والامتثال للمتطلبات التنظيمية.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «لا يكمن مستقبل قطاع السلع في تداولها فحسب، بل في بناء المنظومات المتخصصة التي تدعم الجودة والابتكار وضمان المنشأ وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية».

وأضاف: «يعد مركز العسل التابع لمركز دبي للسلع المتعددة مثالاً آخر على كيفية تطوير هذه المنظومات المتخصصة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة أكبر عبر سلاسل التوريد العالمية، من خلال جمع المنتجين، وإمكانات الفحص والخبرات التجارية ضمن مركز متكامل واحد».

من جانبه، قال المدير العام لشركة «ناتوراليم فرانس مييل»، كزافييه تورلان: «يسعدنا التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة لتبادل الخبرات في إطار جهوده لتطوير مركز العسل ليصبح منصة متكاملة تدعم المنتجين، وترتقي بمعايير القطاع، وتفتح آفاقاً جديدة أمام التجارة، مع تعزيز نزاهة سوق العسل، ودعم الجهود الرامية إلى مكافحة الغش الذي يقوضها».