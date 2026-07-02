بـ3 مليارات درهم.. "دبي المالي العالمي" يُرسي عقد الإنشاء الرئيس لبرج "هايتس تاور"

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن ترسية عقد البناء الرئيس لبرج "هايتس تاور"، وهو مشروع متعدد الاستخدامات بقيمة تطوير إجمالية تبلغ 3 مليارات درهم ويقع ضمن منطقة "جيت ديستريكت"، على شركة "البسطي ومكتاه للهندسة المدنية ومقاولات البناء".

ويشغل برج "هايتس تاور" آخر قطعة أرض متبقية ضمن الأراضي المخصصة لمركز دبي المالي العالمي في منطقة "جيت ديستريكت"، وسيضم 366 وحدة سكنية فاخرة، إلى جانب مساحات مكتبية تجارية، ومرافق متكاملة للتجزئة والمطاعم، على أن يُستكمل المشروع في عام 2029.

وتُسهم ترسية عقد الإنشاء الرئيس في دفع المشروع قدماً وفق الجدول الزمني المُعتمد، بما يعكس نهج مركز دبي المالي العالمي المنضبط في التنفيذ وثقته الراسخة في برنامج التطوير.

وبمناسبة ترسية عقد الإنشاء الرئيسي عقد اجتماع رفيع المستوى ضم سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وتوشار باثاك، رئيس مجلس إدارة شركة "البسطي ومكتاه للهندسة المدنية ومقاولات البناء"، وكبار ممثلي الجانبين.