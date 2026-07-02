«طيران الإمارات» تستعد لذروة السفر

مع انطلاق موسم العطلات الصيفية، تستعد شركة طيران الإمارات لذروة كبيرة في معدلات حركة السفر عبر المبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي. وتتوقع الناقلة ارتفاعاً في أعداد المسافرين المغادرين اعتباراً من عطلة نهاية الأسبوع الحالية، من الثالث إلى الخامس من يوليو الجاري، داعية المسافرين إلى التخطيط المسبق لضمان تجربة سفر سلسة.

ومن المتوقع أن تظل حركة السفر خلال عطلات نهاية الأسبوع نشطة بصورة مستمرة طوال فترة العطلات الصيفية.

ودعت «طيران الإمارات»، في بيان، أمس، متعامليها إلى تخصيص وقت إضافي نظراً للكثافة المتوقعة في حركة المرور على الطرق القريبة من المطار، وكذلك أعداد المسافرين داخل المطار، والوقت الذي قد يستغرقه المسافرون للوصول إلى بوابات الصعود إلى الطائرة.

ونصحت الناقلة المتعاملين بالاستفادة من خيارات إنجاز إجراءات السفر المتعددة التي توفرها، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار في المطار.

ولتجنب التأخير، دعت «طيران الإمارات» متعامليها بمراعاة وجودهم في المطار قبل مواعيد إقلاع رحلاتهم بمدة ثلاث ساعات على الأقل، لإنجاز إجراءات السفر والوصول إلى بوابة المغادرة قبل ساعة من موعد الرحلة.

ولتجنب الازدحام المروري، تنصح «طيران الإمارات»، المتعاملين بتخصيص وقت إضافي للوصول إلى المطار، واستخدام «مترو دبي» للوصول مباشرة إلى المبنى رقم (3) الخاص بـ«طيران الإمارات».

كما يتيح تطبيق «طيران الإمارات»، للمتعاملين الوصول بسهولة إلى تفاصيل الرحلات، ويمكن للمتعاملين تسليم أمتعتهم في المطار في الليلة السابقة للسفر من دون رسوم إضافية.

ويتاح لمتعاملي «طيران الإمارات» أيضاً اختيار خدمة إنجاز إجراءات السفر من المنزل في دبي والشارقة، ويقوم موظفو الخدمة بإتمام إجراءات السفر في منزل المتعامل أو الفندق أو المكتب، ثم نقل الأمتعة إلى الرحلة، بما يتيح للمتعاملين الوصول لاحقاً إلى المطار وهم يحملون حقائب اليد فقط.